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大武山雙軌齊發 布局蛋品加工、洗選蛋市場

中央社／ 台北15日電

全台最大蛋雞牧場大武山今天舉辦法人說明會，營運長魏毓恆表示，將雙軌布局蛋品加工和洗選蛋市場；併購福記食品強化蛋品加工產能後，大武山營收今年將可翻倍成長，投資彰化雞蛋洗選及加工廠預計2026年啟用，未來蛋品市占率估達10%。

大武山2024年產品營收占比中，生鮮雞蛋包括履歷蛋、機能蛋等占比82%，液蛋包括蛋白液、蛋黃液等占比16%，蛋加工品包括雞蛋布丁、蛋捲等占比2%；魏毓恆表示，蛋加工品雖占比不高，未來希望能逐步成長。

大武山2024年營收為新台幣12.18億元，年增6%；歸屬於母公司業主淨利為9480萬元，年增31.5%。他表示，獲利受惠於飼養情況良好，銷售量及牧場生產效率皆提升，每股純益（EPS）為1.46元。

大武山目前營業版圖，屏東總公司蛋雞場82萬羽、洗選場每小時6萬顆；屏東武勢畜牧場蛋雞場12萬羽；台南牧場蛋雞場30萬羽、洗選場每小時6萬顆；彰化洗選場每小時12萬顆，液蛋場每小時6萬顆；桃園台達蛋品科技液蛋場每小時2萬顆。

大武山今年3月董事會決議通過，向國興畜產公司取得全台最大蛋品加工廠福記食品51%股權。他說，福記食品的鐵蛋市占率高達8成，溏心蛋市占率高達6至7成。

福記公司除了現有高雄路竹廠外，湖內廠預計今年第2季加入生產行列，大武山今年營收有機會翻倍成長。

另外，因應政府鼓勵生鮮雞蛋全面洗選，大武山牧場於彰化建設大型雞蛋洗選及加工廠，並與周邊小型蛋雞牧場合作，預計於2026年第2季開始運作，每日洗選蛋量將達100萬顆以上，滿產可達市占率10%。

未來此廠除了可供應福記蛋品之外，大武山彰化洗選廠大股東為連鎖早餐店早安美芝城，全台有1400家店，每天有30萬顆雞蛋需求，也將透過此洗選廠供應。

牧場 雞蛋

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