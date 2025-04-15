北極星GLP-1新廠動土 未來五年投80億擴產能攻千億市場

北極星藥業-KY（6550）15日於竹南廠舉行新廠動土典禮，董事長暨執行長徐展平表示，這座生產GLP-1多胜肽原料藥的新廠共有六條產線，預計通過查廠後2028年投產。北極星也計畫今年起未來五年分階段投資約80億元持續擴充產能，目標在完成擴產且全產能滿載後，藉著雙引擎達到年產值千億元。

北極星藥業原本是一家研發代謝療法抗癌新藥的公司，核心項目是開發ADI-PEG 20（商品名ADZODI）用於治療肺間皮癌（MPM）、膠質母細胞瘤（GBM）、平滑肌內瘤（LMS）及急性骨髓性白血病（AML）等適應症。其中ADI-PEG 20聯合化療藥Cisplatin和Pemetrexed治療末期肺間皮癌的三期臨床試驗，已於2022年9月公布結果，並達到統計上顯著意義。

到了2023年底，北極星藥業併購霖揚生技，跨入GLP-1多胜肽原料藥領域，並要打造抗癌新藥與多胜肽原料藥雙引擎市場。

徐展平表示，北極星藥業集團將在美國、台灣、大陸擴增產能廠房以供不同區域ADZODI的用藥，以肺間皮癌及膠質母細胞瘤兩大適應症為例，共將擴增至年產能360萬支針劑。ADZODI新藥鎖定的肺間皮癌適應症，將以今年底取得藥證為目標，並預計於2026年開始販售，針對這項適應症，公司目前海外合作範圍，已包括沙國和GCC（海灣合作委員會地區）市場、及EMEA（中歐及東歐、歐亞大陸、北非、及地中海地區）等36個市場，亞洲與南亞仍在積極尋找合作夥伴。

徐展平表示，北極星藥業預計今年年中增資20億元，主因大股東對未來發展態度相對積極正面，預期可順利完成。近期集團將持續並積極發掘與培養足夠的技術人員與管理人員，建構雙引擎增速模式，另外也會投入新藥與學名藥的研發，包括次世代ADI-PEG20、糖尿病潰瘍癒合藥品，從起始物、原料藥到製劑，希望維護並加強各利害關係人的權利，打造共贏局勢。

徐展平表示，2024年GLP-1市場包括「司美格魯肽」與「替爾泊肽」的降糖減重的價值為447.25億美元。德邦證券預計，2030年GLP-1在2型糖尿病和肥胖領域全球市場規模可達900億美元。其中2型糖尿病藥物市場約占350億-400億美元，減肥藥物市場約占500億-550億美元。