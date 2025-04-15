御盟轉投萬豪懷抱 高雄晶英國際行館將改名「然一酒店」

高雄晶英國際行館的業主御盟集團15日宣布，與萬豪國際集團（Marriott International）正式簽署品牌授權合約，將攜手引進萬豪旗下最頂級的奢華品牌—The Luxury Collection，首次進駐台灣市場。「然一酒店」（THE AMNIS, a Luxury Collection Hotel, Kaohsiung）預計於2025年8月開幕。御盟集團表示，與晶華已提前解約，雙方有事前溝通。晶華則表示，雙方的合約仍存在法律爭議，晶華保留正式對外說明的權利。

御盟集團表示，與晶華當初簽訂15年的合約，目前還剩下七年，提前解約主要是希望可以增加國際客與能見度，同時希望平均房價能站上萬元水準。目前高雄晶英國際行館的住房率約四成，平均房價約7500元~8500元，已是高雄市最高，期待透過引進國際奢華品牌有利提升住房率與平均房價。目標今年底住房率達六成，平均房價站上9,000元，2026年住房率達七到八成，平均房價破萬元。

御盟集團表示，高雄晶英國際行館過去旅客市場來源以國旅為大宗，占比達八成，國際客約二成，以美國客為主。在改裝為「然一酒店」後，預期國際旅客占比會拉高，同時，國際旅客對萬元以上房價的接受度較高，有助達成平均房價站上萬元的目標。此次雖更改品牌合作夥伴，但硬體設施變動不多，主要以軟件、裝飾改裝為主。

萬豪國際集團大中華區首席發展官郁國剛表示，此次與御盟集團達成合作，首次將豪華精選酒店帶入台灣。這標誌著萬豪國際集團在台灣的第二家奢華酒店、台灣的首家奢華系列豪華精選酒店將計畫於今夏盛大開業。

他表示，豪華精選酒店以精準捕捉目的地文化精髓而聞名，此次落戶高雄，將透過這一品牌獨特的視角，詮釋高雄這座城市的文化魅力與自然風光，呈現一場融合在地文化與精緻美學的奢華體驗。

The Luxury Collection隸屬萬豪國際集團最尊貴的「奢華」系列酒店之一，與艾迪遜酒店（EDITION）、W酒店、麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）、瑞吉酒店（St. Regis）及JW萬豪酒店（JW Marriott）屬同層級。The Luxury Collection致力於提供獨特且真實的旅行體驗，每家酒店皆展現當地文化與風格。

該品牌始於1906年，最初以CIGA品牌之名，匯集歐洲最著名的標誌性酒店。時至今日，The Luxury Collection已成為全球奢華酒店的重要代表，截至2024年，全球擁有130家頂級酒店，遍布40多個國家與地區。

「然一酒店」(THE AMNIS, a Luxury Collection Hotel, Kaohsiung)將成為全台第二家、同時也是南台灣唯一的「奢華系列」酒店，為國際高端旅客與品味人士帶來世界級的尊榮住宿體驗。

「然一酒店」（THE AMNIS）之名源自拉丁文「Amnis」，意指「溪流」，象徵生命的流動與土地的命脈。其中文名稱「然一」寓意「天然一體、和諧共生」，體現自然、真實與優雅的品牌精神。酒店以水為靈感核心，從室內水景的聲響到靜謐的空間設計，打造出一處融合舒適、療癒與重生意象的奢華庇護所，為旅客帶來身心靈全面平衡的深度體驗。

高端旅遊市場正從單純的物質享受，轉向更深層次的心靈體驗。The Luxury Collection迎合現代旅客對於內心平靜與自然共鳴的渴望。隨著自然與舒適的頂級奢華體驗崛起，同時滿足旅行者對探索感官、心靈與文化深度的升級體驗，將成為奢華旅遊新趨勢。