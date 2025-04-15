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響應世界地球日 大成推出兩大全新蔬食品牌

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
迎接世界地球日，大成今年推出「好蔬上neo kitchen」與「綠季諾Gino Green」，一中一西兩大蔬食品牌。大成／提供
迎接世界地球日，大成今年推出「好蔬上neo kitchen」與「綠季諾Gino Green」，一中一西兩大蔬食品牌。大成／提供

迎接世界地球日，大成（1210）集團餐飲服務群於今年推出「好蔬上neo kitchen」與「綠季諾Gino Green」，一中一西兩大蔬食品，預計於今年四月下旬在台北內湖三軍總醫院「三總好食城」正式開幕。

大成集團表示，積極研發新創肉，更打造全新蔬食品牌，期望讓更多民眾能享用健康、美味又平價的蔬植肉料理，在每一天的日常飲食中關心環保愛護地球，近年來蔬食逐漸興起，素食不再只是特定族群的飲食習慣，為了提供消費者多樣化的美食，既能攝取均衡蛋白質，又能落實環保，不傷荷包，大成集團推出「好蔬上neo kitchen」與「綠季諾Gino Green」，期望讓蔬植肉料理成為一般民眾的飲食常態。

「好蔬上neo kitchen」主打中式料理，招牌菜色「紅燒蔬植牛若麵」，採用大成集團研發的「Neo Foods 新創肉」，「Neo Foods 新創肉」曾獲得2023國際食品界米其林iTQi風味絕佳獎三顆星榮譽，以獨創全新技術，模擬肉的筋膜纖維，有別於一般傳統的蔬食牛肉，也曾獲得2022台北國際牛肉麵大賞殊榮。

因全球環保意識抬頭，聯合國糧農組織(FAO)於2006年曾發表報告，畜牧業的牛隻是溫室氣體甲烷的一大來源，1頭1200磅的牛每年約排放100公斤的甲烷，正是導致地球暖化的最大威脅之一。

配合國際的飲食趨勢，「綠季諾Gino Green」主要為西式料理，從早餐開始供應，每日新鮮現作，主打蔬植漢堡，以100%純植物肉製成的漢堡，價格比真的牛肉漢堡更具競爭力，但美味不打折。「好蔬上neo kitchen」與「綠季諾Gino Green」，預計於今年四月下旬在台北內湖三軍總醫院「三總好食城」正式開幕。

大成集團60多年來，致力發展各種新型態的蛋白質食品，從農場到餐桌，生活中到處可見來自大成的產品，身為台灣動物蛋白供應鏈的領導者，大成集團意識到植物肉市場的未來成長性及市場趨勢，研發了「Neo Foods 新創肉」。透過產品技術研發與創新，新創植物肉的蛋白質含量媲美真正的肉品，且低脂、高蛋白質、零膽固醇，富含膳食纖維與B12，強化均衡營養配方，兼顧減碳、美味和健康。

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