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日本建築大師操刀 北市百米地標廠辦公開

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
都美建設士林區廠辦旗艦案「大河商爵」15日動土。圖／業者提供
都美建設士林區廠辦旗艦案「大河商爵」15日動土。圖／業者提供

都美建設士林區廠辦旗艦案「大河商爵」15日動土，並宣布正式公開銷售。該案基地面積1,088坪，由知名建築師丹下憲孝設計，建築高度達百米，地上24層、地下5層，開價每坪7字頭。

都美建設董事長曹來春表示，大河商爵為士林區百齡段首座具備地標性外觀，以及完整企業總部機能的大型智慧廠辦建築，將引領北市北區產業聚落與企業更新門面的新一波成長動能。

大河商爵由丹下都市建築設計事務所負責設計，總設計師丹下憲孝採用純白格柵語彙結合玻璃帷幕外觀，量體輕盈、現代、辨識度高，將成為百齡橋旁最具代表性的地標建築之一。

都美建設表示，建築外觀採用垂直三段式格柵語彙設計，擁基隆河與淡水河交匯的水岸景觀，銷售面積約達10,298坪，預計申請綠建築銀級、智慧建築銀級雙標章。

交通機能方面，大河商爵近來未來環狀線Y25捷運站，可串聯士林站、內湖與南港，迅速進入台北一級商圈，單元面積設計約83坪-239坪，單層最大可達536坪，可辦可廠。

大河商爵設有九大共享公設，包括8.3米挑高門廳、空中露臺、多功能會議空間、展示區與共享商展平台，總面積逾500坪。

台灣日本關係協會會長蘇嘉全致詞指出，北士科是台北市未來發展最關鍵的科技核心之一，鄰近北市科的大河商爵展現城市空間美學，結合產業功能，落成後將成為象徵著北市產業與都市進化的代表性建築。

都美建設董事長曹來春表示，本案從企業實際需求出發，融合「地段稀缺性」、「國際設計建築百米地標」、「空間機能彈性多元」三大優勢，並享有交通核心、景觀視野、用途彈性及永續精神等多項特點，期望為企業打造真正具未來感的主場舞台。

日本 董事長

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