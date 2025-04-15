瞄準國內商用市場換新高需求 北市士林「大河商爵」商辦旗艦案登場

都美建設15日在台北市士林區大南路舉辦廠辦旗艦案「大河商爵」動土典禮，並宣布正式公開銷售；都美建設總經理曹俊傑表示，「大河商爵」主要鎖定中小企業為客群，而這次美國對等關稅戰雖然目前暫緩，但已造成全球經濟、股匯市震盪，企業資本支出轉趨保守，不過，如果企業主考量的重點是產品價格具支撐力道，且具有競爭力，是高性價比的物件，因此目前危機造成房市整體下來，反而是出手購買商辦、廠辦的的時機，反而「危機就是轉機」。

都美建設董事長曹來春表示，國際建築大師丹下憲孝設計，是士林區百齡段首座具備地標性外觀，以及完整企業總部機能的大型智慧廠辦建築，全案將引領北市北區產業聚落，與企業更新門面的新一波成長動能。

曹俊傑表示，位於台北市士林區大南路、通河東街一段交叉口的「大河商爵」，附近有很多中小企業和隱形冠軍，目前已有很多企業主洽詢中，如北士科的醫療、生技、資訊等產業，全案正在潛銷中。

總銷逾60億元的「大河商爵」由國際建築大師丹下憲孝設計，基地面積1,088.09坪，建築高度達百米，為地上24層、地下5層之廠辦、商辦大樓；曹來春指出，全案不僅為北市士林百齡段揭開大型開發的新頁，也象徵北市北區企業聚落與水岸經濟軸線的正式啟動，為區域帶來嶄新發展動能。

目前「大河商爵」每坪開價約78萬元，實價登錄行情約在每坪約65.31萬元~69.46萬元，已揭露九筆交易。

負責銷售該案的遠創力行銷董事長張麗蓉指出，雖然美國關稅戰引起全球經濟、股匯市震盪，也讓近期中小企業資產購置轉趨官望保守，不過以長期來看，短期政策動盪不致於影響企業的長遠布局。

張麗蓉表示，以台北市商辦銷況來說，以遠雄集團旗下、位於北士科重劃區的「遠雄商舟」來說，僅剩個位數戶別可售。接下來區域將新進場的商辦、廠辦案，預計每坪開價會超過8字頭。

除了「大河商爵」，都美建設在台北市大同華陰街、新莊、士林、北投、萬華等區，共有五大案持續整合中，全案將視整合狀況推出，都美建設表示，五大案總銷金額估破200億元。

「大河商爵」15日廠辦旗艦案開工典禮，由都美建設董事長曹來春親自主持，現場雲集多位政商界嘉賓，場面莊重熱烈。典禮中，各界嘉賓齊聚一堂，為工程動土祈福，並對未來招商與產業發展表達高度期待。

曹來春強調，「大河商爵」從企業實際需求出發，融合「地段稀有性」、「國際設計建築百米地標」、「空間機能彈性多元」三大優勢，並享有交通核心、景觀視野、用途彈性及永續精神等多項特點，期望為企業打造真正具未來感的主場舞台。

「大河商爵」由丹下都市建築設計事務所負責設計，總設計師丹下憲孝採用純白格柵語彙結合玻璃帷幕外觀，量體輕盈、現代、辨識度高，該案將是未來百齡橋旁、最具代表性的地標建築之一。

「大河商爵」廠辦旗艦案雙面臨路，並坐擁基隆河與淡水河交匯的水岸景觀，視野絕佳，銷售面積約達10,298坪，預計申請綠建築銀級、智慧建築銀級雙標章；「大河商爵」單元面積設計約83坪~239坪，單層最大面積可達536坪，可做為辦公室也可做為廠辦，因規模適中、產品應用彈性高，降低企業進駐門檻。