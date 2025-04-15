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全家攜手環境部共創乾淨家園 四大行動營造社區共好

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家攜手環境部共創乾淨家園，四大行動營造社區共好。全家/提供
全家攜手環境部共創乾淨家園，四大行動營造社區共好。全家/提供

逢世界地球日，全家（5903）15日受邀與環境部共同啟動「2025地球日 Team Planet 挺地球 Go 淨」活動。「全家」將於4月19日串聯全台逾20縣市政府衛生局，運用深入全國社區鄰里之密集店點，協助地方衛生機構進行指定區域清掃與環境整理，透過「街廓清掃、回收強化、菸蒂剷除、病媒阻斷」四大行動實踐環境維護，打造共好乾淨家園。

「全家」以「便利永續 你也+1」的ESG核心精神，透過「減廢、循環、公益」三大主軸，持續創造通路社會價值。為鼓勵消費者從生活中養成永續習慣，「全家」組建跨產業的「循環杯大聯盟」，更首創全國唯一「動口不動手」的便利借還機制，促一次性飲料杯減量一年達4300萬杯；同時，運用逆物流模式化身巷口回收站，長期推動3C廢棄物、網購循環包材及公益捐物回收；4月16日起更透過「全家愛心大平台」串聯環境保育相關公益團體，發起「捐愛護地球」捐款活動，號召民眾捐款支持認同的環境保育團體，便利永續一起+1。

為持續深化ESG企業永續使命，「全家」於世界地球日前夕應環境部之邀，串聯逾20縣市政府衛生局，全台總動員響應4月19日「2025地球日 Team Planet 挺地球Go淨」活動，當日「全家」將動員各地店舖團隊，協助地方衛生機構進行指定區域清掃與環境整理，透過「街廓清掃、回收強化、菸蒂剷除、病媒阻斷」四大行動，落實日常環境維護，與環境部共同號召全民打造潔淨、有感的友善生活圈，展現共築永續家園的行動力，實踐從社區出發的共好精神。

活動期間，於「全家」APP「我的公益」專區捐款予指定環保團體，單筆捐款滿500元即可抽百元購物金，若同時使用全盈+PAY捐款，再加贈Let's Café中杯經典美式。

全家 捐款

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