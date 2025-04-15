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大成搶攻植物肉市場 4月底將開雙品牌餐廳

中央社／ 台北15日電

大成強攻植物肉市場，今天宣布4月底將在三軍總醫院美食街開出植物肉餐廳，包括中式料理及蔬植漢堡雙品牌。大成副總裁韓家寅說，植物肉近2年皆有50%成長，也外銷至美、加、德國等地，看好植物肉市場發展，今年有望再成長50%。

大成在2019年成立Neo Foods新創肉團隊，2020年建立新食成公司，2021年起植物肉產品陸續上市。韓家寅說，消費市場目前打入7-11、全家和有機商店里仁，以冷凍即時調理食品為主；業務市場主要供應給食品廠商及餐廳，占比高達8成。

大成將在今年開出雙品牌植物肉餐廳，被問到未來是否有展店目標，韓家寅表示，希望能建立起商業模式，也期望讓消費者知道，植物肉的價格不一定比真肉高。

他表示，目前植物肉的營收約新台幣數億元，不過每年銷售量持續成長，2023年和2024年業績皆有50%成長，看好植物肉發展潛力，尤其台灣擁有全球第二大吃素人口，希望今年業績仍有50%成長。

韓家寅表示，去年入主美國加工食品廠Amy Food，未來不排除生產植物肉在美國銷售；目前大成植物肉已外銷至美國、加拿大、香港、日本、韓國、澳洲、德國，只是量還不夠大，之後也希望能銷售至回教國家。

消費 美國

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