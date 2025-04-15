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沛波彰濱二廠啟用 營運增添新動能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
沛波彰濱二廠啟用(左至右)沛波董事長顏慶利、台鋼集團會長謝裕民。(沛波鋼鐵/提供)
沛波彰濱二廠啟用(左至右)沛波董事長顏慶利、台鋼集團會長謝裕民。(沛波鋼鐵/提供)

沛波鋼鐵（6248）15日於彰濱工業區舉辦彰濱二廠謝土典禮，由集團會長謝裕民與沛波董事長顏慶利共同主持，眾多嘉賓蒞臨共襄盛舉，齊聚一堂為新廠祈福，象徵新廠正式邁入新里程碑。

彰濱二廠占地約9,000坪，建置鋼筋加工、一筆箍及銲接鋼線網等鋼材加工產線，擴大二次加工能量，對營建業與公共工程可提供的產品從鋼筋擴到一筆箍及銲接鋼線網，提供更全面性且高品質的產品銷售及服務。

沛波除拓展營運規模外，也落實ESG理念，新廠屋頂建置太陽能發電系統，並購置具節能減碳效益的機器設備，在提升產能的同時，兼顧環境保護與能源效率，展現對永續發展的承諾。

沛波表示，除彰濱二廠外，沛波位於台南新市場新廠正積極興建中，預計今年第4季完工投產。屆時整體月產能將提升至4~5萬噸，較目前增加30%以上，隨著新增產能效益逐步顯現，將為營運注入成長動能。

太陽能發電 建中

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