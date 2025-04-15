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宏佳騰啟用越南廠量產整車 第2季交貨美國市場

中央社／ 台北15日電

宏佳騰今天表示，越南廠產線啟用並量產整車，美規META 300「台灣STR300改款」下線開啟整車量產，將於第2季交貨至美國市場，宏佳騰積極布局全球二輪市場。

宏佳騰今天透過新聞稿指出，4月7日舉辦越南廠謝土儀式，宣告產線啟用並量產整車，代表品牌在全球戰略布局邁入新階段。

宏佳騰說明，國際合作夥伴在沙灘車與電動機車訂單穩定成長，宏佳騰2024年外銷業績顯著成長。為強化海外生產能量並提升整體製造效率，越南新廠全面比照台灣母廠規格建置，落實國際級智慧工廠標準。

宏佳騰指出，越南廠配備多項高階製造設施，包括引擎組裝線、引擎暖機與性能測試系統、整車組裝線及七合一完檢線，已通過ISO 9001:2015品質管理系統認證。

宏佳騰宣布，全新美規META 300「台灣STR300改款」下線開啟整車量產，第2季交貨至美國販售，更看好歐美市場需求。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，透過越南廠產線啟用及美規STR正式下線，宏佳騰積極擴展全球市場。

宏佳騰 越南

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