川普關稅衝擊商辦市場？建商：價格競爭力成去化關鍵

川普關稅政策引發全球經濟衰退疑慮，市場憂心恐衝擊企業布局辦商用不動產動能，對此，建商認為，在這一波川普造成的壓力下，擁有價格優勢的產品會備受青睞，性價比高的產品更容易成交。

都美建設15日舉辦北市士林區大南路廠辦案「大河商爵」動土典禮，並宣布公開銷售，都美建設董事長曹來春指出，該案總銷逾60億元，鄰近北士科，開價每坪7字頭，具有價格競爭力，目前已經不少在地企業主詢問。

曹來春表示，該案為士林區百齡段首座具備地標性外觀與完整企業總部機能的大型智慧廠辦建築，融合地段稀缺性、國際設計建築百米地標、空間機能彈性多元三大優勢，並享有交通核心、景觀視野、用途彈性及永續精神等多項特點，預期可引領北市北區產業聚落與企業更新門面的新一波成長動能。

針對川普關稅政策影響全球經濟，是否衝擊國內商用不動產市場，都美建設總經理曹俊傑表示，雖然短期各國都受到川普關稅政策干擾，但以台灣來看，有許多隱形冠軍企業，競爭力相當足夠，擁有企業總部、辦公室需求，反而在這一波壓力下，客戶更會選擇有性價比的產品。

曹俊傑指出，「大河商爵」鄰近士北科產業園區，但價格卻比北士科商辦親民，具有價格優勢，目前已經有不少生技、資訊、在地企業主等陸續詢問中，銷況穩定去化中。

負責銷售該案的遠創力行銷董事長張麗蓉指出，儘管短期市場受到川普關稅政策影響，對商辦、廠辦出手趨於觀望保守，不過觀察近幾年，許多企業對辦公室、企業總部的需求相當大，長期來看不影響企業布局的動能。

「大河商爵」基地面積1,088.09坪，規劃興建地上24層、地下5層，單元面積設計約83坪-239坪，單層最大面積可達536坪，可辦可廠、規模適中，彈性高，擁有空間配置優勢，降低企業進駐門檻，據實價登錄，該案已揭露9筆，近一年成交均價每坪67.72萬元。