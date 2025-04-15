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公私協力打造低碳旅遊 大雪山森林遊樂區ROT案簽約

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
公私協力打造低碳旅遊新模式，大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施ROT案今簽約。記者宋健生/攝影
公私協力打造低碳旅遊新模式，大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施ROT案今簽約。記者宋健生/攝影

公私協力打造低碳旅遊新模式！林業及自然保育署台中分署15日與惠來企業旗下的惠來大雪山公司舉行「大雪山國家森林遊樂區住宿餐飲等設施增改修建、營運移轉ROT案」簽約儀式，雙方將攜手推動大雪山國家森林遊樂區的觀光發展、低碳生態旅遊及環境教育等多元目標。

今天的簽約儀式，由林業及自然保育署台中分署長張弘毅與惠來企業董事長顏世陸主持，林業及自然保育署副署長張岱、立法院副院長江啟臣到場見證。

顏世陸表示，未來大雪山國家森林遊樂區住宿餐飲營運後，可以和集團旗下事業惠來谷關溫泉會館資源整合，泡湯、爬山都可以。

為提升大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲服務品質，林業保育署台中分署採用修建-營運-移轉(ROT)促參方式公開招商，委託營運期為10年，期初投資金額達7,100萬元。

營運設施涵蓋60餘間客房、1間餐廳、2間販賣部及車宿營地等設施，其中半數客房將規劃為平價房型，雙人房平日每晚2,800元、假日為3,800元，親民價格讓更多民眾可輕鬆前來體驗享受大雪山之美。

餐廳規劃於6月中旬整修完畢，並提供全新餐飲服務與更舒適用餐環境；住宿設施部分，業者可依裝修進度分階段提出先行營運申請，預計小木屋區域最快於7至8月間開放，其餘區域則預定於年底前全面完工開放。

此外，小雪山據點的車宿營地規劃設置太空艙式露營車與一般營位，無論是否具備露營車設備的旅客，都可在星空下享受獨特的宿營體驗。園區亦將導入電動七人座遊園接駁車，自43K遊客中心行駛至49K小雪山區域，串連捎來小雪山國家步道系統，打造舒適又兼顧環保的低碳旅遊新模式。

林業及自然保育署表示，此次ROT案的推動，透過公私協力的經營模式，有助於提升遊樂區整體服務品質體驗，並引導民間資源參與森林永續發展，台中分署則更專注於推動自然教育、森林療癒與生態環境維護，實踐生態保育與遊憩並進的願景。

據了解，宜蘭太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉ROT案，剛由連大建設得標；後續還有苗栗觀霧森林遊樂區、花蓮林田山文化園區、富源國家森林遊樂區等ROT案，以及阿里山遊園車OT案將陸續招商。

小雪山據點車宿營地規劃設置太空艙式露營車，可在星空下享受獨特的宿營體驗。記者宋健生/攝影
小雪山據點車宿營地規劃設置太空艙式露營車，可在星空下享受獨特的宿營體驗。記者宋健生/攝影

林業 森林遊樂區 雪山

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