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普生癌症篩檢技術 GB CellBio a2000獲2025愛迪生獎肯定

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

精準醫療大廠普生（4117）15日宣布，旗下GB CellBio a2000癌症篩檢技術榮獲2025年愛迪生獎（2025 Edison Awards）之殊榮，此殊榮不僅彰顯普生在癌症檢測領域的研發與創新實力，也助力集團擴大海外市場競爭利基，進一步深化個人化診斷及精準醫療趨勢布局，推動個人化醫療與精準健康產業鏈的發展。

普生表示，愛迪生獎被譽為「創新界奧斯卡獎」，這項具指標性國際獎項旨在表揚對全球產生實際影響與改變的創新研發，今年美國入圍82項技術，台灣共入圍18項技術，位居全球第2。此殊榮不僅彰顯普生在癌症檢測領域的研發與創新實力，也助力集團擴大海外市場競爭利基，進一步深化個人化診斷及精準醫療趨勢佈局，推動個人化醫療與精準健康產業鏈的發展。

普生表示，GB CellBio a2000癌症篩檢採用 iFiltration™技術，只需抽取少量7.5mL的血液，即可在非侵入性的採檢過程中，完整監測血液中的循環腫瘤細胞（CTCs）數量，15分鐘內即可完成細胞捕獲，癌細胞捕獲率高達95％，再加上無輻射及放射性傷害、報告產出快速等多項優點，可應用於「篩檢及監控」、「診斷」和「術後」等癌症篩檢需求，實現癌症早期偵測與長期病情監控的雙重應用，提供精準、非侵入式且操作便捷的解決方案，有效提升臨床診斷效率與患者照護品質。

根據國際專業Gll Global Information研究機構報告指出，隨著醫療保健轉向個人化護理，對精準醫療解決方案的需求正在增加，全球精準醫療市場規模預計將從2024年的794.5億美元成長到2033年的3,296.9億美元。

普生致力於構建集團在全方位大健康領域的長期發展策略，以提升消費者健康生活為目標，從檢測領域為起點積極整合檢測與其他治療方式，朝向精準、預防、生活大健康領域拓展，同時也積極透過參加國內外重要知名生醫展會，以加大產品市場推廣、洽談經銷合作契機，提升GBC品牌市場知名度，以期創造集團未來營運正面之挹注。

展望2025年，普生透過大數據、AI技術結合，推動整體生物醫療產業升級，並於竹北AI智慧園區規劃打造一座節能減碳，且聚焦大健康領域的AI園區廠辦大樓，普生AI園區廠辦大樓將涵蓋九大中心，包括分子生物診斷實驗室、診斷檢驗儀器創新研發中心、精準醫療診斷檢驗中心、免疫細胞與幹細胞培養中心、蛋白新藥研發與試產中心、與個人化智慧精準醫療服務中心等，預計於今年年中啟用，以期與既有位於新竹科學園區的竹北廠達到資源整合互補，進一步完善普生在大健康產業的布局，為未來業務發展注入強勁的成長動力。

普生 癌症

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