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嘉義新都心變更案變更大 都委會要求重辦公開展覽

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
北港路兩側地區區段徵收開發拖延20多年。記者魯永明／攝影
北港路兩側地區區段徵收開發拖延20多年。記者魯永明／攝影

內政部都市計畫委員會15日召開第1076次會議，審議「變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫（嘉義市新都心地區）」案，該案開發面積超過200公頃，橫跨嘉義縣、市，內容自首次公開展覽至今已逾17年且變更幅度極大。都委會決議，原則同意嘉義市政府以個案變更方式續辦，但要求須依《都市計畫法》第19條重新辦理公開展覽，並經嘉義縣、市聯合都市計畫委員會審議通過後，再報內政部續審。

嘉義市長黃敏惠為加速推動北港路兩側地區開發，上午率市府團隊北上出席內政部政務次長董建宏主持的都委會，力陳「變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫（嘉市新都心地區）案」重要性。

內政部國土署表示，此案自2008年4月初次辦理公開展覽後，歷經多次修改，原規劃以住宅、商業區為主，如今大幅調整為產業專用區55公頃、產業商務專用區19公頃、產業生活專用區39公頃，規劃重心轉向產業用途，已與原展覽內容明顯脫節，然而，歷次變更均未再對外公開展覽，缺乏民眾參與與監督。

國土署表示，嘉義市政府應重新公開展覽相關變更內容，向民眾說明計畫內容與推動進度，並依據2022年個案變更精進措施補充計畫書，包括變更理由、具體事業與財務計畫、辦理時程、急迫性以及無法納入整體檢討原因，以利後續內政部都委會審議。

此外，該案位處嘉義縣市交界，依法屬聯合都市計畫，相關變更必須經嘉義縣市聯合都委會審議通過。國土署強調，過往曾文水庫與仁義潭風景特定區等跨縣市計畫，皆依相同法定程序辦理，嘉義市政府也應比照辦理，整合縣市意見後方可報部審議。

針對後續程序，國土署呼籲，嘉義市政府儘速依會議決議辦理公開展覽，完成法定程序與資料補充，保障民眾知情權，並依序報經縣市聯合都委會及內政部審議，確保開發計畫合法、透明並順利推動。

內政部 都市計畫 高速公路

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