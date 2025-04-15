倍力「碳管家」助攻醫療碳管理！打造綠色醫療新典範

面對全球氣候變遷與永續轉型的重大挑戰，新竹台大醫院積極推動碳管理政策，於今年初順利通過國際專業驗證機構SGS審查，成為竹竹苗地區首家取得國際認證的醫療機構，展現邁向永續醫療的決心，此次盤查也同步導入倍力（6874）「碳管家 CarbonKeeper」碳管理平台，全面優化碳管理，進一步提升醫療院所的永續實力與管理效率。

倍力團隊作為這次碳盤查的關鍵技術夥伴，也由董事長許金隆親自到場，見證新竹台大分院達成這項難得的永續里程碑。許金隆表示，永續發展已成為各產業關注的核心議題，新竹台大分院除了守護病患健康，更展現對環境與社會的責任。碳管家整合彈性自訂表單、自動化數據收集與多元碳排分析功能，協助新竹台大分院高效、精準地推動碳管理。

新竹台大分院表示，此次通過國際碳盤查標準的第三方驗證，象徵醫院正以更全面的視角，回應社會與時代對永續的期待，同時也在邁向淨零轉型的道路上，踏出關鍵的一步。KPMG 安侯永續發展顧問執行副總林泉興表示，新竹台大醫院展現出卓越的組織協調力與執行效率，在醫療院所運作高度複雜的情境下，仍順利完成溫室氣體盤查，實屬難能可貴。此次也透過導入「碳管家 CarbonKeeper」平台，讓盤查流程更為系統化，顯著提升整體作業品質與時間效益。

許金隆進一步指出，我們很榮幸與新竹台大分院合作，這不僅代表碳管家在醫療領域的重要突破，也顯示數位工具在推動公共衛生與環境共好上的關鍵價值。未來，我們將持續優化產品，協助更多醫療機構高效邁向淨零碳排。

目前，倍力「碳管家」已廣泛應用於大型金控、全國性連鎖便利商店、大型零售通路、半導體產業、電子製造、汽車產業與醫學中心醫療機構等領域，獲得超過百家領導企業採用。其靈活的數據收集與自動產出盤查報告書能力，無需浪費時間客製即可快速滿足各類利害關係人需求，隨著政府與企業對於ESG議題日益重視，後續營運動能值得期待。