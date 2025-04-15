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10大輕屋齡行政區 林口區18年最年輕 第二名跌破眼鏡

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據內政部與實價登錄資料顯示，2024年第4季各行政區房屋稅籍平均屋齡，以新北市林口區平均屋齡達18年最年輕，至於各行政區中又以桃園市觀音區房價最親民。住商機構提供
據內政部與實價登錄資料顯示，2024年第4季各行政區房屋稅籍平均屋齡，以新北市林口區平均屋齡達18年最年輕，至於各行政區中又以桃園市觀音區房價最親民。住商機構提供

據內政部與實價登錄資料顯示，2024年第4季各行政區房屋稅籍平均屋齡，以新北市林口區平均屋齡達18年最年輕，至於各行政區中又以桃園市觀音區房價最親民。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，論平均屋齡最年輕的行政區，區域內多為知名重劃區，推案推陳出新，致使平均屋齡新穎，亦是首購、年輕族群移居熱區。

根據內政部統計，2024年第4季全台房屋稅籍住宅類平均屋齡最輕的行政區，以新北市林口區居冠。

住商不動產林口三井加盟店店東劉國勝分析，林口周邊較新屋齡社區，多落在桃園捷運林口站、「MITSUI OUTLET PARK 林口（林口三井）」周邊，也就是文化三路一段上，該路段周邊社區屋齡約15年內，由於屋齡較新，目前每坪成交行情以5、6字頭為主，部分新成屋每坪成交價可達7字頭。

至於屋齡約20年左右社區，則位於文化二路一段周邊，此類物件以剛性需求的中小坪數為主，每坪成交價約落在45~55萬元，至於較大坪數者，每坪成交單價則亦有4字頭價位。

整體而言，由於林口屬新開發的重劃區地段，區段供給以新成屋、新古屋及預售案為主，致使新屋比例普遍較高。

另觀察數據，金門縣金寧鄉、新竹縣竹北市平均屋齡分別達19、20年，名列平均屋齡最年輕行政區的亞軍與季軍。

賴志昶分析，金寧鄉重劃區近期憑藉著金門大橋等大型建設利多，房市與台灣本島起漲、並進入多頭，吸引不少建商相繼移入開發，讓區域屋齡持續下降，目前區域中古每坪成交單價約落在2字頭，新案每坪成交則以3~4字頭居多。

至於新竹縣竹北市則受惠於新竹科學園區等議題，區域內亦有關埔重劃區等議題，磁吸各大開發商進場插旗，惟近年區域開發逐漸飽和，區域平均中古房價每坪成交價已達4~5字頭，房價名列各行政區之首。

另針對各行政區區域房價，以桃園市觀音區平均房價達每坪23.3萬元最親民；賴志昶認為，觀音區擁觀音工業區、桃園科技工業園區及大園工業區等產業聚落，磁吸產業人口移入利多。

賴志昶指出，加上觀音區域內有航空城等大型開發案進行，區域亦吸引各大建商紛紛進駐，加上過往為桃園市房市蛋白區，本身房價基期較低，因此以親民房價、嶄新屋齡物件，區域受不少年輕購屋族群青睞。

賴志昶表示，對年輕首購族群而言，選擇屋齡較新的預售案或新古屋，有省去部分裝潢成本、建築結構較有保障、房價增值空間較大等優勢。

惟賴志昶提醒，購屋族群選擇新案亦需慎選地段，如此次進榜的十大行政區，多具有大型重劃區開發優勢，但區域內由於建商推案眾多，在近期房市受挫之際，恐面臨強大賣壓，且不少新興重劃區周邊生活、商業機能有待開發，購屋者不可不慎。

房價 重劃區

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