開車5分鐘到台積電！嘉義「朴子安居」社宅2028年完工

國家住都中心15日於嘉義縣朴子市舉辦「朴子安居」社會住宅動土典禮。國住都表示，本案為中央第104處動土興建的社會住宅，也是繼民雄鄉的「福樂安居」後，嘉義縣的第二處社會住宅，將提供375戶居住單元，預計2028年底完工，總工程經費20億5,645萬元，由中央全額投資興建。

國家住都中心董事長花敬群表示，「朴子安居」這塊社宅基地是嘉義縣政府提供的土地，區位條件很好，縣府更以很高的效率完成建照審查，促成今日的動土，可說是合作興辦社會住宅的典範，國家住都中心興辦社會住宅，不只提供居住空間，也滿足地方的社福需求，未來，「朴子安居」的社福空間，會無償提供給嘉義縣政府使用，如果每個縣市都能這樣合作，幸福度一定會愈來愈高。

「朴子安居」位於嘉義縣朴子市吉祥一街、朴子六路及祥和一路西段街廓內，近嘉義長庚紀念醫院及長庚科技大學嘉義校區，距國立故宮博物院南部院區及82快速道路僅需車行5分鐘，經嘉朴公路10分鐘內即可抵達朴子市中心及高鐵嘉義站，15分鐘可至嘉義市中心，區位亦鄰近祥和國小、嘉義縣政府、嘉義縣立田徑場以及南部科學園區嘉義園區，基地旁即為連鎖超市，各項生活機能俱全。

國住都介紹，「朴子安居」預計2028年完工，規劃興建2棟地上13層、地下3層建築物，提供375戶居住單元。基地採無圍牆開放式設計，外圍設置人行綠廊及街角廣場，並於2棟建物間規劃微風川廊及朴樹廣場，與周邊社區共享優質的休憩空間。亦規劃店鋪空間豐富街區商業機能，並設置身心障礙者社區日間照顧服務據點、日間作業設施據點及社區居住單元，提升在地社福照顧服務，打造友善共融的家園。

據了解，中央目前於嘉義縣市合計已興辦5處近1,500戶社會住宅，「朴子安居」也是嘉義縣治特區第1處社宅。因應未來南科嘉義園區及馬稠後產業園區就業人口帶來的租屋需求，國家住都中心持續盤點周邊適宜土地，規劃興建更多社宅。