快訊

大甲媽遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

遊韓國注意！台人最愛「日本止痛神藥」禁攜入境 網曝：還有這些可以買

不給孝親費算棄養？律師解釋法律真相 網友意見兩極掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

利空連環爆、建商信心縮了 首季新推案、新增戶數創歷史次低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據591新建案統計，國內首季總銷金額為4648.15億元，與去年同期持平，較上季大幅縮水三成；而新進場個數為327件、戶數2.4萬戶，雙雙創歷史次低，季減幅達二成多，供給全面熄火。591新建案提供
根據591新建案統計，國內首季總銷金額為4648.15億元，與去年同期持平，較上季大幅縮水三成；而新進場個數為327件、戶數2.4萬戶，雙雙創歷史次低，季減幅達二成多，供給全面熄火。591新建案提供

根據591新建案統計，國內首季總銷金額為4,648.15億元，與去年同期持平，較上季大幅縮水三成；而新進場個數為327件、戶數2.4萬戶，雙雙創歷史次低，季減幅達二成多，供給全面熄火。

數字科技（5287）旗下的591新建案分析，房價方面，新案每坪開價及成交單價分別為58、55萬元，年增率持續走揚，但與上季相比已有所收斂，顯示現階段不僅個案創價力道弱化，議價空間也持續擴大，建商姿態明顯放軟。

591新建案總編輯李忠哲表示，近一周美國關稅戰期間，關稅這把刀說揮就揮、說收就收，不只股市暴落暴起，全球投資人心臟更不知漏了幾拍。

李忠哲強調，如今關稅戰這股不確定性向外蔓延，讓原本就已相當虛弱的房市膽戰心驚，市場一有風吹草動就激起恐慌情緒，換句話說，接下來是能「大病初癒」還是「病入膏肓」，端看關稅戰後續如何發展。

從各縣市表現來看，台北市在高房價、政策變化等衝擊下，觀望氛圍迅速壟罩，不僅買方收手，建商更只能且戰且走，首季總銷百億元以上的指標案數量全數掛零，可說進入另一波冷靜期。

至於新北市，首季在「新潤世界城」等指標案支撐下，量體依舊有千億元公開，且房價持續錨定在高檔，並未出現鬆動現象。

591新建案表示，目前新北市板橋、三重、林口及中永和等區，每坪開價7字頭以下的新案幾近絕跡，部分行情甚至來到三位數，與台北市部分區域價差逐漸縮小，是否會導致買方回流至蛋黃區，值得留意。

台中首季持續度小月，房價在蛋黃區個案帶動下持續走高，目前新建案開價、成交價雙雙衝上5字頭，創下歷史新高，像西屯區總銷達120億元的豪宅案「寶璽天讚」，每坪開價估計上看9字頭。

南二都方面，首季維持量縮格局，且在買氣平平的狀況下，僅有部分低總價、小坪數產品有機會順銷。

建案 房價 關稅

延伸閱讀

中市推污水接管力拚116年達35萬戶 盧秀燕：看不見的良心工程

建商離婚付逾億分手費 13年前約定又讓前妻討到2990萬

對關稅戰態度軟化？ 美財長：仍盼與中國達成貿易協議

關稅戰下一波恐衝擊藥品 邱泰源：有準備請國人放心

相關新聞

利空連環爆、建商信心縮了 首季新推案、新增戶數創歷史次低

根據591新建案統計，國內首季總銷金額為4,648.15億元，與去年同期持平，較上季大幅縮水三成；而新進場個數為327件...

房市洗牌 聯筑廣告年總銷實績突破250億元 展現實力

房地產市場進到整理期，劇烈激盪下競爭型態悄然洗牌；聯筑廣告、聯盛企劃累計協助42場建案，服務數十家建設公司，近一年總銷實...

影／高雄自辦384戶大寮社宅今上梁 預計2026年完工

高雄大寮社會住宅第一期今天舉辦上梁典禮，副市長林欽榮說，大寮社宅總戶數384戶，位於大寮捷運站2號出口旁，出站即到家，有...

高房價下逆勢選擇！沙鹿別墅「大樁十六韻Ⅱ」稀缺供應

台中市沙鹿區以科技業居住西台中首站，近年來吸引不少科技新貴入住，近年成為少數人口不斷增長區，目前沙鹿戶籍人口數已經突破1...

六都車位北市最貴每個飆破200萬元 台中五年價增近五成、這都最便宜

據內政部實價登錄，2024年六都「車位」交易中，以台北市平均每個201.8萬元最貴，最便宜的是台南市的93.6萬元，等於...

不生子寧養車？這縣市車位價格5年漲近五成

台灣家庭擁車比例年年增加，交通部公路局資料，近五年全台汽車登記數量，從2020年819萬輛提升至2024年868萬輛，增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。