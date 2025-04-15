利空連環爆、建商信心縮了 首季新推案、新增戶數創歷史次低

根據591新建案統計，國內首季總銷金額為4,648.15億元，與去年同期持平，較上季大幅縮水三成；而新進場個數為327件、戶數2.4萬戶，雙雙創歷史次低，季減幅達二成多，供給全面熄火。

數字科技（5287）旗下的591新建案分析，房價方面，新案每坪開價及成交單價分別為58、55萬元，年增率持續走揚，但與上季相比已有所收斂，顯示現階段不僅個案創價力道弱化，議價空間也持續擴大，建商姿態明顯放軟。

591新建案總編輯李忠哲表示，近一周美國關稅戰期間，關稅這把刀說揮就揮、說收就收，不只股市暴落暴起，全球投資人心臟更不知漏了幾拍。

李忠哲強調，如今關稅戰這股不確定性向外蔓延，讓原本就已相當虛弱的房市膽戰心驚，市場一有風吹草動就激起恐慌情緒，換句話說，接下來是能「大病初癒」還是「病入膏肓」，端看關稅戰後續如何發展。

從各縣市表現來看，台北市在高房價、政策變化等衝擊下，觀望氛圍迅速壟罩，不僅買方收手，建商更只能且戰且走，首季總銷百億元以上的指標案數量全數掛零，可說進入另一波冷靜期。

至於新北市，首季在「新潤世界城」等指標案支撐下，量體依舊有千億元公開，且房價持續錨定在高檔，並未出現鬆動現象。

591新建案表示，目前新北市板橋、三重、林口及中永和等區，每坪開價7字頭以下的新案幾近絕跡，部分行情甚至來到三位數，與台北市部分區域價差逐漸縮小，是否會導致買方回流至蛋黃區，值得留意。

台中首季持續度小月，房價在蛋黃區個案帶動下持續走高，目前新建案開價、成交價雙雙衝上5字頭，創下歷史新高，像西屯區總銷達120億元的豪宅案「寶璽天讚」，每坪開價估計上看9字頭。

南二都方面，首季維持量縮格局，且在買氣平平的狀況下，僅有部分低總價、小坪數產品有機會順銷。