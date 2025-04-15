房市洗牌 聯筑廣告年總銷實績突破250億元 展現實力
房地產市場進到整理期，劇烈激盪下競爭型態悄然洗牌；聯筑廣告、聯盛企劃累計協助42場建案，服務數十家建設公司，近一年總銷實績突破250億元，展現實力受業界注目。
聯筑廣告總經理陳建良表示，在房地產行銷領域深耕十餘年，從產品定位、廣告策略、社群操作，到現場銷售與交屋細節，提供全方位服務，協助大小建案無數，讓購屋者感受來自品牌的溫度與用心。
陳建良指出，主要經營策略定位在「一站式整合行銷」，協助建案打造熱銷口碑，近十年來已累計協助42場建案，近一年總銷實績突破250億元，實力見證品牌的穩健經營與行銷整合專業。
除了專業服務，聯筑積極實踐企業社會責任，以實際行動回饋社區，落實「與在地共好」的品牌精神。
陳建良說，展望未來將持續以數位力、創意力與整合力為基礎，攜手更多建設品牌共創好成績，並秉持「共好」信念，協助購屋者買到好房，為城市注入更多美好。
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