高房價下逆勢選擇！沙鹿別墅「大樁十六韻Ⅱ」稀缺供應

台中市沙鹿區以科技業居住西台中首站，近年來吸引不少科技新貴入住，近年成為少數人口不斷增長區，目前沙鹿戶籍人口數已經突破10萬人，引領海線成為西進首選。而區域內稀有的別墅新案「大樁十六韻Ⅱ」更受到中科族青睞，成為市場指標。

受惠中科交通建設逐步實現目標，與中科最近距離的沙鹿區成為房市黑馬，而拍板定案的捷運藍線，站點最多的行政區也是花落沙鹿，這更是讓沙鹿房市起飛。

不僅是交通建設到位、人口紅利錦上添花，科技產業鏈中，就屬護國神山台積電擴廠交地在即，即將興建高科技1.4奈米廠房，也穩定中台灣為引領未來全球AI科技發展的絕對位置；當這些都到位，民間投資也隨之傾向中科生活圈，包含好市多三店的鋪陳，已被證實就是為了服務海線及中科就業人口日常所需，而將落腳海線地區。

觀察近期沙鹿區推案受到市區開發商大舉進攻，多半推案為華廈、大樓案，不少新案單價成交4字頭。根據實登揭露，近一年平均新案成交價已經來到37萬元，以普通家庭正常需求的40坪至50坪來計算，45坪的房價就已經來到1,655萬元，再加上車位價格，1,800萬元已成首購族門檻。

有鑑於此，沙鹿區有天有地、且不需額外支出大筆管理費的透天產品則是越來越少，該優勢更是成為房市中的逆流。近期位於沙鹿區中山路紅竹巷的別墅新案「大樁十六韻Ⅱ」，逆勢推出廣告戶1,888萬元的優惠外，更推出「中科菁英專案」，以自備10%、結構0付款的彈性空間，吸引不少中科族青睞。

深耕海線的大樁建設新預售透天別墅案「大樁十六韻Ⅱ」，推出16棟透天住家產品，規劃地坪20至26.75坪、建坪41.18至51.96坪產品，更因應電動車趨勢，全案停車位都預留電動車充電管路，設計規劃全部以最貼近科技族為主要考量。

實際走訪周邊環境，車程約10分鐘可達全聯福利中心沙鹿北勢東店、統一黃昏市場、家樂福沙鹿店、沙鹿市場。生活採買機能一應俱全，學區部分更有竹林國小、鹿寮國中，也能透過國道三號及61快速道路輕鬆往來各縣市。

大樁建設副總經理葉建君表示，受到市區高房價、央行信用管制的原因，別墅、透天型產品因獲利不像大樓產品高，幾乎要在市區絕跡，以相同總價來說，透天產品更具保值增值性。

另外，沙鹿區補漲效應也已逐漸急起直追，葉建君認為，透過特五號道路串連中科特區，未來捷運藍線完工後，沙鹿區還有很大的發展空間。