影／高雄自辦384戶大寮社宅今上梁 預計2026年完工

高雄大寮社會住宅第一期今天舉辦上梁典禮，副市長林欽榮說，大寮社宅總戶數384戶，位於大寮捷運站2號出口旁，出站即到家，有店舖、托嬰中心、日照中心、身障服務據點等公共設施，目前工程進度已達55%，比預定超前5%，預計明年7月完工。

林欽榮說，高市府與內政部、國家住宅及都市更新中心合作，在高雄興建2萬9000多戶社會住宅，包括目前已完工1271戶，另有6000戶規劃中，工程執行中1萬3000戶。

林欽榮今天上午主持大寮社會住宅第一期新建工程上梁典禮，並與立委、鳳山大寮生活圈議員、大寮區長、在地里長、高雄捷運股份有限公司、市府及統包商團隊一同祈願工程順利如期完成。

水利局說，本案主結構體工程將於本周完成，預計於2026年7月完工，象徵市府推動社會住宅政策的重要里程碑。未來工程將持續落實工地安全管理與品質督導，確保施工品質與進度，全力實現高雄在地的居住正義。

林欽榮說，大寮社會住宅規劃興建2棟地上10層、地下2層的集合式住宅，總戶數達384戶，並設置店舖、托嬰中心、日照中心、身障社區居住服務據點及綠廊帶散步道等多元公共設施，目標建構兼具居住品質與生活機能的友善社區。截至目前工程進度已達55%，較預定進度超前約5%，將持續加緊腳步，確保工程品質並如期完工。