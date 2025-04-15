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六都車位北市最貴每個飆破200萬元 台中五年價增近五成、這都最便宜

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據內政部實價登錄，2024年六都「車位」交易中，以台北市平均每個201.8萬元最貴，最便宜的是台南市的93.6萬元，等於一個台北車位的錢，買兩個台南車位還有剩。台灣房屋集團提供
據內政部實價登錄，2024年六都「車位」交易中，以台北市平均每個201.8萬元最貴，最便宜的是台南市的93.6萬元，等於一個台北車位的錢，買兩個台南車位還有剩。台灣房屋集團提供

據內政部實價登錄，2024年六都「車位」交易中，以台北市平均每個201.8萬元最貴，最便宜的是台南市的93.6萬元，等於一個台北車位的錢，買兩個台南車位還有剩。

而觀察五年間，六都車位價格增幅最大的是台中市，一個車位從2020年的平均75.5萬元，上漲至2024年的112.6萬元，漲幅高達49.1%，位居六都之冠。

台南、高雄近五年分別也有37.2%與38.1%的漲勢，就連車位已經很貴的台北市，車位價格五年間也有一成的漲幅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台灣進入「少子卻多車」時代，更顯車位供給窘迫。各都蛋黃區早年開發時公寓華廈多，車位規劃不足，停車位供不應求。

張旭嵐指出，台中因近年人口增加，但大眾運輸仍不如北台灣方便，使私家車的使用需求居高不下，所以近年建商大量推案時，也積極利用剩餘容積增設停車位，紓緩車位供給，使得新社區高價車位交易增加，也帶動車位漲幅。

目前全台最貴車位，出現在台北信義計畫區的豪宅，2024年「首席公館」買家一次買下同層兩戶，共有4個車位要價3,700萬元，換算平均一個車位就要925萬元，跟中南部小宅價格相當！

停車位 豪宅

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