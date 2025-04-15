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北投晶泉丰旅正式開幕 平均房價破萬搶高端客

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶華（2707）旗下溫泉度假品牌「晶泉丰旅 Wellspring by Silks」第二個據點——「北投晶泉丰旅」於15日正式開幕。該飯店自去年9月中旬試營運以來表現超乎預期，首月住房率即達五成、10月起便實現整月獲利，平均房價突破萬元。

晶泉丰旅品牌總經理陳惠芳15日指出，原本設定「北投晶泉丰旅」2025年達成的營運目標是住房率六成、平均房價8,000元，但目前成績超前。今年第1季住房率已達75%，全年有望穩定維持在七成以上，平均房價也可望維持「破萬」水準，反映高端旅宿市場仍具強勁需求。

北投晶泉丰旅的誕生，是晶華集團與公部門、壽險業三方合作的典範。飯店基地為台北市財政局所擁，為該局首宗以「設定地上權」推動都市更新的案例。由富邦人壽取得地上權與負責建設，完工後交由晶華經營，打造泉源路沿線量體最大的溫泉度假酒店。

潘思亮指出，自2024年9月啟動試營運以來，「北投晶泉丰旅」成功吸引國內外旅客入住，住房率穩健攀升，並創下首月即獲利的罕見成績。飯店整體服務亦受到市場高度肯定，目前已累積逾3,000則 Google 評論，總評分高達 4.9 顆星，躍居全台五星級飯店第一。

在旅客組成上，北投地區國際旅客在疫情前約占四成，疫後下滑至三成以下，但「北投晶泉丰旅」試營運期間國際旅客占比即至40%，顯示品牌具備吸引海外旅客的潛力。

作為晶泉丰旅品牌的第二個據點，北投站定位為溫泉旅宿中的高端精品。飯店團隊積極強化「人本款待」特色，計劃於4月底導入日本百年溫泉旅館「古窯」的女將服務文化，由來自山形縣的女將佐藤奈美親赴台灣指導，進行為期多日的集訓課程。

住房率 溫泉旅館

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