影／晶華北投晶泉丰旅開幕 潘思亮：看好觀光但缺工缺人

晶華國際酒店集團「晶泉丰旅 Welspring by Siks」品牌旗下第二個據點一「北投晶泉丰旅」上午開幕，交通部觀光署長周永暉、晶華國際酒店集團董事長潘思亮、富邦人壽董事長林福星、晶華國際酒店集團營運長吳偉正、晶華國際酒店集團營運副總裁陳惠芳、觀傳局副局長薛秋火等人出席剪綵。

北投晶泉丰旅籌建期耗時超過三年，飯店基地為北市財政局所有、是該局首宗以設定地上權方式實施都市更新事業的案例，此案由富邦人壽取得地上權、建築物興建完成後交由晶華國際酒店集團承租經營，是泉源路沿線量體最大的溫泉度假酒店，籌建期間三方充分合作，共同完成了活化市有財產、改善市容景觀、推動觀光加倍發展、以及創造當地居民就業機會的四贏目標。其中24小時開放足湯給北投里民免費使用。

晶華國際酒店集團董事長潘思亮表示北投擁有豐厚的自然資源與文化底蘊，是台灣溫泉文化的重要象徵。北投晶泉丰旅自2024年9月試營運以來，成功吸引國內外旅客入住，住房率達到80%，平均房價亦突破萬元，創下試營運首月便獲利的優異成績。除了業績表現亮眼之外，飯店的服務也受到認可，目前已累積超過三千則的 Google 評論，總評分高達4.9顆星，在全台灣所有五星級飯店當中排名第一。