不生子寧養車？這縣市車位價格5年漲近五成

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
車位示意圖 ／台灣房屋提供
車位示意圖 ／台灣房屋提供

台灣家庭擁車比例年年增加，交通部公路局資料，近五年全台汽車登記數量，從2020年819萬輛提升至2024年868萬輛，增加5.9%，不過停車成本也越來越高，台灣房屋統計實價登錄，交易種類僅為 「車位」型態物件，六都全走揚，價格增幅最大的是台中市，一個車位從2020年的平均75.5萬元，上漲至2024年的112.6萬元，漲幅高達49%。

台南、高雄近五年分別也有37.2%與38.1%的漲勢，就連車位已經很貴的台北市，車位價格五年間也有一成的漲幅。

資料顯示，2024年六都中車位最貴的仍是台北市平均201.8萬元，最便宜的是台南市的93.6萬元，在台北買一個車位，可買台南兩個車位還有剩。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台灣進入「少子卻多車」時代，更顯車位供給窘迫。各都蛋黃區早年開發時公寓華廈多，車位規劃不足，停車位供不應求。

台中因近年人口增加，但大眾運輸仍不如北台灣方便，使私家車使用需求居高不下，近年建商大量推案時，也積極利用剩餘容積增設停車位，紓緩車位供給，新社區高價車位交易增加，也帶動車位漲幅。

目前全台最貴車位，出現在台北信義計畫區的豪宅，2024年「首席公館」買家一次買下同層兩戶，共有4個車位要價3,700萬元，換算平均一個車位就要925萬元，跟中南部小宅價格相當。

張旭嵐表示，過去車位登記較複雜，有些舊大樓車位列為公設，住戶有使用權但沒有獨立產權，若轉售只能賣給同社區大樓住戶；若是獨立產權的車位雖可以買賣，也須了解是否有獨立出入口，社區住戶規約是否針對非住戶進入停車場的限制，避免使用上的困擾。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，獨立產權車位就算單獨買賣也適用房地合一稅規範，依現行法規，短期內出售不動產並獲利，持有1至2年課徵45%稅率、2至5年為35%的高稅率。

因此，民眾在購買房屋與車位時，應於契約中明確標示車位價格，並留意持有期間規劃，避免未來轉售時陷入高稅負風險，在投資或自用之餘，妥善處理稅務細節，才能真正讓車位發揮資產保值與增值的功能。

近年六都車位交易平均總價。圖／台灣房屋提供
近年六都車位交易平均總價。圖／台灣房屋提供

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