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晶華董座潘思亮：今年第2、3季景氣壓力在所難免 全年仍樂觀

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
晶華董事長潘思亮15日出席「北投晶泉丰旅」開幕。嚴雅芳/攝影
晶華董事長潘思亮15日出席「北投晶泉丰旅」開幕。嚴雅芳/攝影

晶華（2707）董事長潘思亮15日表示，雖然當前整體景氣看起來不明朗，但「除了這個10%的所謂的全球化的關稅，對等關稅對台灣最終應該可以找到一個有利的出路」。他預估今年第2季、第3季景氣將會有「一點點壓力」，但整體來看「今年還是會不錯的」。

晶華集團「晶泉丰旅Wellspring by Silks」品牌旗下第二個據點「北投晶泉丰旅」15日開幕。潘思亮表示，北投擁有豐厚的自然資源與文化底蘊，是台灣溫泉文化的重要象徵。北投晶泉丰旅自2024年9月試營運以來，成功吸引國內外旅客入住，住房率達到80%，平均房價亦突破萬元，創下試營運首月便獲利的優異成績。除了業績表現亮眼之外，飯店的服務也受到認可，目前已累積超過三千則的Google評論，總評分高達4.9顆星，在全台灣所有五星級飯店當中排名第一。

面對川普對等關稅對全球景氣的挑戰，潘思亮認為，此波國際關稅變化會對台灣製造產業造成比較大的壓力，但相對來說，服務業的內需產業需要調整。他進一步分析，過去多是美國內需支撐全球經濟，如今美方調整政策，反而是希望「其他的國家大家一起用他們的內需來撐這個消費」，台灣在這方面「是可以更好的」。

談及近期市場動盪與股市表現，潘思亮認為，關稅議題引發的市場波動對各國影響不一，特別是對中國大陸的影響會非常非常的大，但台灣也可能在變局中找到新的定位與機會。他比喻，台灣如今在全球供應鏈中的角色「就像是科技業的香港」，若能適當佈局，有望左右逢源，並持續深化與美國的供應鏈合作。

他也提到，近期美國股市已回穩，有助於緩和市場情緒。整體而言，此波波動雖來勢猛烈，但預期將是「劇烈而短暫」，估計影響時程約為3個月。

至於對觀光產業的展望，潘思亮認為仍是樂觀看待。他認為，台灣在地資源豐富、具有獨特吸引力，市場需求穩健。然而，缺工問題持續嚴峻，已成為產業當前最大挑戰，達國安級層次，呼籲政府持續研議有效的人力配套措施，協助產業穩健發展。

潘思亮 美國 關稅

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