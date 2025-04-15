高雄去年僅完成一件都更 都發局：重建型起步較晚

高雄市屋齡逾50年房子超過10萬戶，高市副議長曾俊傑今天在議會表示，高雄都更案去年僅完成一件，遠低於台北市37件、新北25件，高雄老房子多、地震也多，不該在六都排最後。都發局回應，計算基準不一，高雄重建型都更起步比較晚，公辦都更招商完成31件、民辦6件。

高雄市議會進行工務部門業務質詢，曾俊傑指出，依據2024年都更核定件數統計，台北市37件、新北市25件、台中7件、新竹市及台南3件、桃園市2件、高雄只有1件，六都最末。

「高雄與台北是南北相應的城市，怎會去年整年度只有一件？」曾俊傑說，高雄超過50年的房子很多，地震強度高，老宅存在危險性；中興公寓鋼筋裸露，民族社區已經輔導很久，兩案都沒進度。

都發局長吳文彥說，數字有落差是跟計算基礎不一致有關，國土署將921賑災等重建算都更，台南安平立面拉皮也算，若以高雄氣爆或城中城等拉皮案件算入，高雄數量沒有落後；高雄重建型都更起步比較慢，2022年至今，公辦都更招商完成31件、民辦6件，自辦比較困難之處在於，市民對於都更的規畫細節不清楚，所以陸續舉辦很多講習會。

吳文彥解釋，民族國宅要由財政局先辦公辦都更，提供200戶住宅交換，若不能配合，沒有更好的辦法；中興公寓的房子鋼筋裸露應該要先做建築安全鑑定，適合危老改建，居民最好能先整合，減少公權力介入。