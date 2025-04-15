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房市低潮 歐美建設「靚陽明」開樓盤 預約看房超預期

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
房市低潮，歐美建設「靚陽明」開樓盤，預約看房超預期。歐美提供
房市低潮，歐美建設「靚陽明」開樓盤，預約看房超預期。歐美提供

房市低潮期，高雄口碑建商歐美建設成屋案「靚陽明」開樓盤，開價每坪約46.8萬元，挑戰區域高價行情，由於周邊優質學區、商圈交通、公設綠地齊備，地點相當傑出，吸引大量預約看屋人潮，成為房市矚目焦點。

歐美建設董事長卓永富表示，「靚陽明」基地位於褒揚街，全案規劃地上15樓、地下3樓，2-3房，總戶數121戶。屬於高雄最知名的陽明國中明星學區，加上周邊有陽明、文山、義華商圈，另預計今年7月「三民運動中心」將完工，建案周邊有捷運黃線建設利多，因此吸引預約看屋人潮湧進，在低迷的高雄房地產市場中受到注目。

上市建商主管說，歐美建設董事長卓永富成大建築本科畢業，自身是建築師，具美學素養，歷練工務經理再創業，為了要讓住戶居住安心舒適，一直採先建後售模式，並親自在工地現場監工，以最佳完工品質呈現給客戶，為歐美建設奠定口碑，個案完工後多能在短期內順銷，成為景觀宅知名推手。

學區 建商 陽明

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