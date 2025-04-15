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中永和四號公園新案破百引熱議 信義房屋專家解析

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
中永和的指標新案，單價已破百萬。（圖:信義房屋提供）
中永和的指標新案，單價已破百萬。（圖:信義房屋提供）

位於新北市中永和四號公園旁，近期一個新建案單價開價破百萬，引起網友熱議、反應兩極，有人驚訝中永和房價並不亞於北市；也有人認為該建案地點臨近公園與捷運站，具有無可替代的區位優勢。信義房屋專家指出，中永和區吸引許多來自台北市的外溢人口，與鄰近大安、中正區的預售屋行情達到單價160萬相比，中永和價格僅為其三分之二，很受購屋族青睞。

信義房屋四號公園店專案經理呂俊楠表示，永和地理位置靠近台北市，區內有頂溪捷運站及永安市場捷運站，僅需1-2站即可進入台北市。除此之外，永和還擁有永福橋、中正橋及福和橋等三條橋樑連接台北市與新北市，交通十分便利。

在雙北地區，能同時擁有大公園與捷運站的物件，通常位於重劃區或尚在發展中的商圈，因此這樣的地理條件顯得格外珍貴。

呂俊楠進一步指出，尤其在新北市第一圈的永和、板橋、三重等區域，由於市區內可供開發的土地逐漸稀少，像是位於永安市場捷運站的這類建案，因地理位置及周邊設施的獨特性，具有獨到的競爭優勢。

呂俊楠說，以破百萬的開價來看，若要購買台北市的預售屋，可能只能選擇文山區或萬華區等非核心區域，而中永和僅一橋之隔便可直達中正區與大安區，相較之下，中永和的地理位置優勢更為顯著，且無論是大安區還是中正區，價格往往更高，而中永和的新建案百萬初頭，在交通與地理優勢考量之下，對消費者都更有吸引力。

呂俊楠表示，永和是全台人口密度最高的行政區之一，擁有完善的生活機能，且永和的永和國小及秀朗國小等學區，深受家長青睞，吸引了考慮學區因素的購屋者、換屋族群等，而現代年輕人即使成家立業，也多選擇就近父母家居住，因此也有年輕首購族群選擇於中永和居住。

信義房屋 建案 捷運

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