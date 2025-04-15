房市利空連環爆！首季來客量、個案和戶數寫歷史次低

根據591新建案統計，全台第1季新建案總銷4,648.15億元，與去年同期持平，季減約三成。新進場個數為327件、戶數2.4萬戶，雙雙寫歷史次低，季減逾兩成，供給全面熄火。

房價方面，新案開價及成交單價分別為58萬元、55萬元，因去年基期較低，年增率持續走揚，但與上季相比已有所收斂，現階段不僅個案創價力道弱化，議價空間也持續擴大，建商姿態明顯放軟。

591新建案分析，每年第1季因適逢春節，推案水位往往偏低，從過往同期紀錄來看，今年開季並非最慘的一年，但從買方意願來看，此季全台平均每周來人約13組，除了明顯低於去年同期，歷年表現也僅高於2021年第2季三級警戒期間的9組，寫下史上次低，顯然還未能從金龍風暴的重創中復甦。

觀察各縣市，台北市在高房價、政策變化等衝擊下，觀望氛圍迅速籠罩，不僅買方收手，建商更只能且戰且走，第1季總銷百億以上的指標案數量全數掛零，僅在北投、士林及中山有中小個案支撐，總銷、個案數及戶數也都處於低水位，可說進入另一波冷靜期。

新北市在「新潤世界城」等指標案支撐下，依舊有千億元量體，且房價持續錨定在高檔，並未出現鬆動現象，只是如今板橋、三重、林口及中永和等區，開價7字頭以下的新案幾近絕跡，部分行情甚至來到三位數，與台北市部分區域價差逐漸縮小，是否會導致買方回流至蛋黃區，是值得留意的重點。

桃竹地區首季乍暖還寒，由於建商持續觀望，不少個案均延後至第2季才公開，各項供給數據均持續下探，其中又以新竹災情最慘重，包含個案、戶數、總銷及周來人在內都突破歷史新低，而房價在缺乏指標案支撐下每坪更是跌破50萬元。從區域上來看，過往如新竹市、竹北市等主力地區的個案全部高掛免戰牌，可說從蛋黃一路冷到蛋殼。

台中首季持續度小月，但房價在蛋黃區個案帶動下持續走高，目前新建案開價、成交價雙雙衝上5字頭，創下歷史新高，像這次在西屯區就有豪宅案「寶璽天讚」公開，開價估計上看9字頭；此外，達麗建設（6177）亦於市府周邊推出「達麗拾穗」，價位同樣上看8至9字頭，整體價位因而高居不下。

南二都方面，台南由於建商觀望，開季維持量縮格局，且在買氣平平的狀況下，僅有部分低總價、小坪數產品有機會順銷，其餘產品牛步去化。

高雄同樣沒能迎來春暖花開，在銷況一片低迷下，建商除了暫時停止調價，開價也逐漸符合區域行情不再創高，加上議價空間擴大，對價格不若過往堅持，然而有鑑於大環境多變，消費者肯不肯買單，則要持續觀察。