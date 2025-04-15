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關稅不確定性衝擊消費信心 潘思亮：影響最多3個月

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
晶華董事長潘思亮。記者林海／攝影
晶華董事長潘思亮。記者林海／攝影

美國啟動對等關稅，晶華董事長潘思亮表示，主要對製造產業會造成比較大的壓力。但高度不確定性，造成國內股市波動也衝擊消費信心，他則認為，美國過去的股市已經開始回穩，希望此次影響是劇烈但短期，預估頂多三個月的影響，長期仍看好觀光產業。

潘思亮表示，景氣目前並不明朗，但是預估除了全面性的10%關稅以外，最終台灣可以找到有利的出路，目前看來第二、三季會有些壓力，但今年還是會不錯，而台灣就像「科技業的香港」，如果好好布局，可以左右逢源。

潘思亮認為，關稅在未來90天一定會明朗化，川普也是企業家，絕對不想看到美國經濟嚴重衰退，未來3個月會針對主要貿易夥伴達成協議，預估會有很多利多要推出，現在大家都關注在負面，如果有利多就會穩住全球信心，但如果3個月都沒有達成任何協議，那就會是全球蕭條，會影響各行各業。

晶華旗下北投晶泉丰旅今正式開幕，也是近10年來北投首家五星級飯店，潘思亮表示，目標要打造北投成為國際觀光景點，原本設定6成住房率，平均房價8000元，但去年9月試營運以來，成功吸引國內外旅客入住，第一季住房率75%，房價超過萬元，超乎預期，創下試營運首月便獲利的優異成績。

潘思亮表示，晶泉丰旅的國際旅客比率超過4成，除了業績表現亮眼之外，服務也受到認可，目前已累積超過3000則的Google評論，總評分高達4.9顆星，在全台灣所有五星級飯店當中排名第一。

潘思亮表示，北投晶泉丰旅籌建期耗時超過三年，飯店基地為北市財政局所有，也是台北首宗以設定地上權方式實施都市更新事業的案例，並由富邦人壽取得地上權、建築物興建，晶華承租經營，是泉源路沿線量體最大的溫泉度假酒店，籌建期間三方充分合作，共同完成了活化市有財產、改善市容景觀、推動觀光加倍發展、以及創造當地居民就業機會的四贏目標。

交通部觀光署署長周永暉表示，飯店業在疫情之後成M型發展，台北市的住房率比新北高一成，連假甚至高出2成，而北投的溫泉CP值更高，也成為推廣重點，觀光署更有重要計畫，要讓溫泉與美食結合。

晶華旗下北投晶泉丰旅正式開幕營運。記者林海／攝影
晶華旗下北投晶泉丰旅正式開幕營運。記者林海／攝影
晶華董事長潘思亮。記者林海／攝影
晶華董事長潘思亮。記者林海／攝影
晶華旗下北投晶泉丰旅正式開幕營運。記者林海／攝影
晶華旗下北投晶泉丰旅正式開幕營運。記者林海／攝影

住房率 潘思亮 美國經濟 觀光景點

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