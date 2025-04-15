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左岸咖啡館「厚乳拿鐵」新品上市 奶香再進化

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
左岸咖啡館新推出的「厚乳拿鐵」，奶味比例再升級。統一/提供
左岸咖啡館新推出的「厚乳拿鐵」，奶味比例再升級。統一/提供

左岸咖啡館近期推出新口味「厚乳拿鐵」，根據超商業者近年的市場觀察，消費者對咖啡口味的喜好逐漸分眾，其中，著重奶香、奶味的厚乳拿鐵更是深受年輕族群、社會新鮮人的喜愛，奶味比例加重的厚乳系拿鐵，相較一般拿鐵，更能帶給人一種療癒、放鬆的幸福感，左岸咖啡館順應市場趨勢，於今年推出重奶香、奶味比例升級的法式濃郁系-「厚乳拿鐵」新品。

左岸咖啡館「厚乳拿鐵」細緻拿捏咖啡與奶味的比例，超過60%的乳含量，像是將透白晨光緩緩倒入杯中，更加溫潤。入口感受香醇的牛奶香氣，剛剛好的咖啡味在舌尖鋪陳展開，牛奶與咖啡交織出的和諧口感，濃而不膩，就如午後陽光灑落般的溫暖愜意，唇齒間一絲的太妃焦糖甜香巧妙點綴，為味蕾帶來細膩悠長的享受。最後，如同現煮拿鐵般、清爽滑順的尾韻溫柔地結尾，少了乳味殘留，讓人忍不住想再啜飲一口。在濃厚與輕柔之間，陪你感受生活每個時刻的療癒滋味。

你是否也曾想過，那些習以為常的時刻，都藏著不易察覺的細膩瞬間？清晨中潮濕的空氣，午後陽光灑落的斜影，或是夜裡靜謐中的月光…今天就用一杯「厚乳拿鐵」將時間走慢一點，相比一般拿鐵，更貼近日常的溫柔感，細細體會每一份濃醇與細緻，不管是慵懶舒適的早晨，或是愜意放鬆的下午，享受「多一點」的奶香陪伴，擁抱生活日常中默默存在，平凡卻值得好好感受的瞬間。即日起左岸咖啡館「厚乳拿鐵」於7-11香醇上市，邀請你與厚乳拿鐵來場美好的法式邂「厚」。

咖啡館 消費

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