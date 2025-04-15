鞋業去年年終平均破11萬元 川普關稅風暴將摧毀台廠神話？
薪資查詢平台《比薪水》報告統計，去年鞋業紡織平均年終為110,953元，連續兩年擠進年終排行榜前五大，表現亮眼，成為脫穎而出的傳統製造業。
過去數年，台灣製鞋大廠積極擴大在越南、印尼、印度的產線，逐步降低對中國大陸的依賴。寶成（9904）於 2023年宣布在印度泰米爾納德邦設廠，投資計畫長達12年；豐泰（9910）則早在2007年進入印度市場，截至 2023年，印度營收比重已達28%。根據《比薪水》資料庫，以翔鑫堡工業為例，員工表示在台時薪水較低，外派越南後年終突破十萬，成為薪資主力。
然而，隨著美國總統川普宣布加徵關稅，擴及越南等東南亞國家，業界擔憂2018年的關稅風暴可能重演。目前，台灣製鞋業對美出口依賴度高，多家上市公司輸美比重仍在30~45%之間，關稅政策恐直接影響訂單獲利。
《比薪水》指出，台灣鞋業以代工為主，議價能力相對有限，品牌端策略直接影響獲利與員工年終。如製鞋業龍頭寶成，平台資料庫資料庫顯示，已有內部員工感受到接單波動對獎金的影響。專家也分析，面對關稅風險，台灣鞋業未來能否維持高年終，關鍵在於跨國轉單的彈性與研發創新能力，以建立更穩固的品牌合作關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言