鞋業去年年終平均破11萬元 川普關稅風暴將摧毀台廠神話？

桃園內壢火車站是台鐵進出人數最多的三等站，近年鐵路地下化工程如火如荼，內壢車站周邊閒置工業區土地檢討變更整體開發，朝住商活化利用，桃園市都發局正啟動沿線土地轉型專案通盤檢討，交通建設帶來發展利多。內壢介於中壢、桃園之間，向來屬房價凹陷區，有房地產專家觀察，當地中古屋房價20多萬到30萬元1坪，前景可期，預估未來新屋一坪可上看4字頭。

2025-04-15 10:30