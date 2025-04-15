建商避風頭！首季全台個案、戶數寫歷史次低

房市利空連環爆，根據591新建案統計，全台第1季總銷金額為4,648億元，較上季大幅縮水3成。新進場個數為327件、戶數2.4萬戶，雙雙寫歷史次低，季減幅達2成多，供給全面熄火。

房價方面，新案開價及成交單價分別為58萬、55萬，較去年同期仍走揚，但與上季相比已有所收斂，顯示現階段個案創價力道弱化，議價空間持續擴大，建商姿態明顯放軟。

從買方意願來看，首季全台平均每周來人約13組，明顯低於去年同期，也僅高於2021年第2季三級警戒期間的9組，寫下史上次低，顯然還未能從金龍風暴的重創中復甦。

591新建案總編輯李忠哲強調，短短一周期間，關稅這把刀說揮就揮、說收就收，不只股市暴落暴起，也讓原本就已虛弱的房市膽戰心驚，市場一有風吹草動就激起恐慌情緒。

他表示，台北市觀望氛圍籠罩，不僅買方收手，根據調查，本季總銷百億以上的指標案數量全數掛零，僅在北投、士林及中山有中小個案支撐，總銷、個案數及戶數也都處於低水位，進入另一波冷靜期。

新北市在「新潤世界城」等指標案支撐下，首季量體依舊有千億公開，且房價持續錨定在高檔，並未出現鬆動現象。目前板橋、三重、林口及中永和開價7字頭以下的新案幾近絕跡，部分甚至來到三位數，與台北市部分區域價差逐漸縮小，是否會導致買方回流至蛋黃區，值得留意。

桃竹地區首季乍暖還寒，由於建商持續觀望，不少個案均延後至第2季才公開，各項供給數據均持續下探，其中新竹個案、戶數、總銷及周來人在內都突破歷史新低，房價在缺乏指標案支撐下每坪更是跌破50萬元。

台中本季持續度小月，但房價在蛋黃區個案帶動下持續走高，目前新建案開價、成交價雙雙衝上5字頭，創下歷史新高，在西屯區就有豪宅案「寶璽天讚」公開，開價估計上看9字頭。

此外，達麗建設（6177）亦於市府周邊推出「達麗拾穗」，價位同樣上看8至9字頭，整體價位因而高居不下。

南二都方面，台南由於建商觀望，開季維持量縮格局，且在買氣平平的狀況下，僅有部分低總價、小坪數產品有機會順銷，其餘產品牛步去化。