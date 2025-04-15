台中房價飆漲 首購族：1500萬能買的「格局」曝光

政府打炒房見成效，自住客當道，根據實登，台中十年來成屋房價從「1字頭」，到去年漲破「3字頭」。房仲觀察，尤其市中心精華區預售案去年站上「5字頭」，房價高，小宅成主流，約1500萬元預算，以25坪以下二房二衛格局最受歡迎。

根據實登，2015年至2024年台中成屋住宅成交均價從每坪18.3萬的1字頭，到去年漲破3字頭，尤其在2021年後漲勢更猛，台中74環內均價躍升5字頭；台中去年前三名預售屋平均單價，分別是西屯區的73.3萬元、北區的58.8萬元，以及南屯區的57.4萬元。

30多歲的林姓首購族說，他一家三口，台中市區買房預算最高也只能拉到1500萬元，但也只能買到二房二衛產品含公設坪數不到30坪，加一個停車位，換算室內實坪不到20坪，所以他看房重點是「20坪要怎麼規畫二房、二衛，還不能太擠」。

聚鴻廣告總經理黃義裕觀察，峰舜建設看好中區受惠於政府重砸600億元，打造台中大車站計畫等重大建設，帶動區域發展，在中區中華路、興民街及福音街等三面臨路的基地推出「昂峰京澄」預售案，規畫地上14樓、地下4層建築，總戶數134戶。

黃義裕指出，峰舜建設鎖定首購客，「昂峰京澄」坪數19至25.6坪、純二房產品；其中，2至3樓規畫20個單位的辦公室、4至14樓為住家，住家每戶總價（含車位）落在1288萬元至1688萬元間。