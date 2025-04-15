工具機求助 盼政府幫忙

美國暫緩實施對等關稅90天，台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳昨（14）日指出，大家都在搶關稅10%的90天緩衝期出貨，但是港口的貨櫃船不足，貨物要上船都是挑戰，希望政府協調船運業者全力協助及不要漲價。

立法院經濟委員會昨天考察台中地區經濟建設概況，因應美國關稅新政，特別選在台中市政府聽取中部產業界心聲。

出席業者包括台灣工具機暨零組件公會、自行車輸出公會、手工具公會等代表。

政府代表包括經濟部常務次長賴建信、國發會副主委詹方冠、財政部關務署台中關關務長陳木生、金管會銀行局局長童政彰，經濟部產業發展署副署長鄒宇新、外貿協會秘書長王熙蒙等出席。

擔任主席的立委楊瓊瓔指出，美國關稅衝擊，對以出口為導向的台中製造業帶來巨大衝擊，尤其台中是機械工業、工具機、手工具、自行車等產業的主要研發產地，許多業者都非常焦慮。

陳伯佳指出，客戶已紛紛出現因應對等關稅出現90天緩衝期而緊急拉貨的現象，這幾個月希望有機會趕快出貨，他並期盼政府可以和美國協商調降關稅，至於面對日、韓等主要競爭國的關稅比台灣低，還是很有壓力。

巨型車床龍頭廠三鋒機器總經理郭璦玫指出，美國宣布對台灣課徵32%對等關稅時，美國客戶馬上打電話來要求暫緩出貨，不料川普宣布暫緩實施90天之後，客戶又紛紛來電要求加碼及盡快出貨。

郭璦玫說，公司已陸續收到通知，船運業者已醞釀漲價，漲幅上看二成。

目前公司因應客戶要求，收到「好多好多」的短急單，必須加班趕工，然而海運航程約需30天，換言之，必須趕在60天內出貨，相信現在百工百業都是心急如焚。