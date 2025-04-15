川普關稅 海運現貨價短期飆漲 這時候...沒人想簽長約
航商遇進財良機！海運現貨價短期飆漲，貨主不想簽長約。面對川普揮動關稅大棒，全球企業搶著出貨，導致全球海運短期現貨運費和空運成本飆高，但貨主並不想在這個時與航商簽下長約，顯示運價短線恐持續衝高。
航運專家預計，短期內，即期運價將保持波動，各地港口可能要為擁堵做準備。川普在這時宣布關稅政策，對許多美國進口商來說，很是棘手。他們通常在3和4月與承運商敲定年度長約，並於5月1日生效。
航商對於客戶、貨主短時間內不簽長約的想法，不願表達意見。不過，指標航商業者私下透露，川普的政策充滿不確定性，若再來一次「寬限」或政策調整，恐怕引爆新一波搶運大潮，屆時，現貨運價恐愈飆愈高。
根據航運分析公司Xeneta的數據，大陸至美東40呎貨櫃即期運價在4月1日單日平均上漲9%、達322美元。
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