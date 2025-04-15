物流緊張 海空運價全漲 貨櫃三雄、航空雙雄吞補丸

川普政府給予對等關稅90天寬限期，物流系統傳出，亞洲到美國海空運系統同步因「搶出貨」而爆艙，導致市面缺艙嚴重、運價全面喊漲。其中，美國貨主大舉湧入搶艙、國內業者也大舉出貨，貨櫃海運至少漲三成、空運則維持高單價出貨。

運輸供應鏈指出，貨櫃運價強漲，貨櫃三雄率先受惠，近洋線以萬海（2615）最為吃香，美國長線則以陽明 （2609）、長榮（2603）最具優勢；空運運價大漲，擁有貨運機隊的華航（2610）、長榮航（2618）最吃得到漲價紅利。

根據航商與指標貨攬業者證實，目前亞洲搶艙情況愈發升溫，導致運價急速上漲，包括中國大陸、台灣、東南亞發往美洲的運價短線將漲價三成以上；空運則在4月8日強漲之後，曾經見到每公斤500元的天價，短線也將維持高點水位。

對於漲價規劃，航商業者指出，原本4月1日即擬定要漲價，以目前歐洲線運價20呎貨櫃2,200美元到2,400美元，較3月跌幅最深時勁揚30%到40%。展望後市，部分業者認為，應該還要再上漲，市場仍然一片混亂。

對於這波運價漲勢又快又急，物流業者分析，航運大漲原因很多，首先，當一個市場都沒有貨，也不是降價就能解決問題時，對航商來何必降價。

再者，價格不降，亞洲到北美的貨就要高運價出貨，對航商何樂而不為。此外，川普發動關稅戰後，指標航商不約而同進行大減艙，不少航商減幅達30%，但川普卻又急轉彎祭出寬限期，在運力相對有限情的情況下，運價漲勢一下子就被引爆。

國內物流業者分析，美國對大陸課高關稅，大陸出口到北美需求急凍，然而最新一期運價變化不大還逆勢上揚，代表航商對於後市各區的貨量回升很有信心，即便大陸沒有貨，北美運價也不受影響，維持平盤震盪。

長榮、陽明、萬海都認為，新關稅對於全球貨載勢必會造成影響，北美航線外的其他航線，如亞洲近洋線及歐洲線貨運需求則維持平穩；美國新關稅政策具體影響程度與範圍仍待各國與美國關稅協商結果而定。



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