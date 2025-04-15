面對美國對等關稅衝擊 機械業者喊話提高參展補助

面對美國對等關稅衝擊，政府要求廠商分散市場，台灣機械公會昨（14）日表示，政府對於廠商參加國際性展覽的補助杯水車薪，有業者反映，「只補助5萬元，相較於中國大陸補助一半的場地費及裝潢費，真的很辛酸」。

因應美國關稅衝擊，立法院經濟委員會昨天移師台中，聽取產業界心聲。對於賴清德總統日前跟機械及工具機業座談時，鼓勵台廠「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」，業界都大表認同。

台灣機械公會理事、三鋒機器總經理郭璦玫指出，台灣太過於依賴中國大陸及美國兩大經濟體，因此像海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）若全面停止，還有美國提高關稅，都讓台灣出口製造商無力承擔。

面對關稅戰，業界除希望政府能儘快跟美國談好優惠稅率，也建議政府幫忙製造商去分散世界市場，對於出口製造商參加國際性展覽，能夠多支持與提高補助。