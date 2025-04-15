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聯嘉擬換股設控股公司

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

車用LED模組廠聯嘉光電（6288）昨（14）日晚間召開重大訊息記者會，董事會已決議通過，擬以股份轉換方式新設聯嘉光電投資控股公司，並由聯嘉投控取得聯嘉光電百分之百股權。聯嘉光電表示，未來將以聯嘉投控作為集團的控股平台，有效推動多元事業體的發展。

根據規劃，聯嘉光電將以1股普通股，換發聯嘉投控1股普通股，股份轉換基準日暫定於2025年8月15日，股份轉換完成後，聯嘉光電將成為聯嘉投控百分之百持股的子公司，並依法終止上市及撤銷公開發行。聯嘉投控將依證券交易所相關規定，辦理股票上市掛牌交易。

聯嘉光電財務長林君宙說明，為因應未來多元化經營與永續發展目標，並進行全方位的策略規劃，公司經審慎評估後，決議進行組織架構調整。

光電 股票

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