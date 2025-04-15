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黑松三箭齊發 拚下個100年 拓展保健產品等事業

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
黑松董事長張斌堂。 記者侯思蘋／攝影
黑松董事長張斌堂。 記者侯思蘋／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑松（1234）昨（14）日舉辦百年慶感恩會，董事長張斌堂表示，黑松訂出三大目標，將以飲料產品創新、擴展酒類事業，以及強化保健產品研發等三箭齊發，迎接下一個100年。

張斌堂強調， 為持續穩健成長，黑松打破原有框架，積極落實「生活品牌」、「超越代理」、「進化銷售」經營理念。

黑松以「黑松100轉動．感動」為100周年主題，張斌堂指出，「生活品牌」是指將傳統黑松沙士形象做出改變，打破年輕人與黑松沙士的世代隔閡，隨著市場變化不斷適應調整，並融入民眾生活，朝「品牌生活化」概念發展。面對破碎化的飲料市場，黑松要讓國民飲料轉型為生活化品牌，並採取彈性生產因應變化。

「超越代理」方面，代理不是自己的品牌，做不好會被取代；要持久就要超越代理，品牌看到經營成效後繼續合作。黑松近15年來走過飲料高峰，打破原有框架，逐步拓展酒類品牌代理領域，成功建立營運的第二成長曲線。

「進化銷售」也就是搶攻健康市場商機，發展出更符合高齡、自動化的飲品。進化銷售也是因應高齡化社會，以前願景是食品安全，超高齡時代來臨，黑松的產品開始提到健康，而且是屬於歡樂型飲料。

面對美國對等關稅問題，張斌堂表示，現在市場充滿不確定性，不論是美國或國內內需市場，現階段仍在觀察市場動態，不會有即刻性的反應。

張斌堂表示，目前來看，鋁錠等原物料會上漲，但現在產品的成本不是重點，消費者將會受到經濟環境、社會氛圍影響，尤其現在股市波動大，會衝擊消費信心。

張斌堂指出，現在購物衝動會受到影響，跟過去情況完全不同，而成本需要時間吸收後再反應，獲利衰退可能會更大。

黑松2024年稅後純益9.4億元，每股純益2.36元。張斌堂說，黑松從核心本業出發，壯大酒類代理版圖並發展保健事業，為企業營收挹注強大動能，合併營收從十年前的64億元，至今已突破百億元。

張斌堂表示，今年黑松沙士、黑松茶花及黑松C&C都將推出新品，並以高營養價值、清爽、有趣及周年紀念性為重點。黑松將以「安心飲食、健康歡樂、智能營運、友善環境」四大企業願景為核心，為消費者創造更多歡樂時刻，打造健康生活。

消費 黑松

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