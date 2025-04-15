彈性、創新 黑松走過時代考驗

食品大廠黑松集團今年邁入百年，是國內少數歷史跨越一世紀的企業，以旗下的「黑松汽水」與「黑松沙士」最廣為人知。黑松（1234）由家族接力經營至第三代，董事長張斌堂強調，一家企業要走過百年，除了堅強的經營意志，更需歷經時代考驗仍保持彈性與創新。

黑松由祖輩張家七位堂兄弟於1925年共同成立「進馨商會」，當時引進日本設備生產彈珠汽水，產品因新穎獨特，迅速引發市場熱潮，打響品牌名號。從彈珠汽水發跡，黑松陸續拓展至茶飲、咖啡、果汁與酒類等品項，逐步建立完整的飲料事業版圖，成為國內歷史最悠久的飲品公司之一。

黑松能夠穩健走到今天，張斌堂強調，創辦人對事業的投入與堅持是根本。他們當年在資源有限的情況下，仍選擇親手修復老舊設備，從家庭式工廠搬到台北，與員工一同努力打拚，才得以奠定今日的基業。

張斌堂曾直言，身為上市企業，黑松的經營重點在於能否為公司與股東創造穩定報酬，而不是由誰來掌舵。他說：「重點不是經營者姓什麼，只要能帶動公司成長，任何人都可以勝任」；他指出，就像台積電或微軟，投資人關注的是企業經營，而不是領導者的出身背景。

張斌堂就讀中興大學食品科學系，並取得美國佛羅里達大學食品科學與資訊管理雙碩士學位。他在2010年接任董事長以來，積極將學術專業融入公司營運，早年黑松僅發放0.3元現金股利，近年則增至1.9元。