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台中綠捷特區交通便利生活圈 「登陽華馥」受矚目

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
捷運綠線北屯總站具備交通核心含金量。業者提供
捷運綠線北屯總站具備交通核心含金量。業者提供

台中市重劃區發展快速話題不斷，其中又以北屯區捷運綠線總站的綠捷特區熱搜度、進場速度最為亮眼，捷運均運量早已突破4萬人，北屯區人口紅利更是突破31萬人，成為台中市第一大行政區，在人口以及交通利多紛紛到位下，綠捷效應持續發酵。

今年329檔期，中部知名建商登陽建設，在綠捷總站打造指標性建案「登陽華馥」， 陸續推案的還有富宇建設、大城建設、櫻花建設、漢宇建設；並有北部建商新美齊（2442）、遠雄建設（5522）也來插旗。

其中，較特別的是全國代銷龍頭海悅（2348）聯手永尚建設，也在該區推案，線上即將推出的案量龐大，展現綠捷總站特區發展實力，也是開發商態度積極的重點區域。

台中知名建商登陽建設以精準的選地哲學，在此區長期深根佈局，興建完成的建案為各建商之冠。其中「登陽華馥」正式公開，正敦富路的基地優勢，已為此區第9個建案，迎接剛性買盤趨勢。

尤其，綠捷總站特區擁有台鐵、捷運綠線，以及台74線便捷交通路網，「登陽華馥」坐穩綠捷總站生活區，規劃地上24層、地下4層樓，以2至3房在小宅建案區中提供精品宅的選擇。

台中市建築經營協會市調委員白洪章指出，人口淨遷入的北屯區人口突破31萬人，成為第一大行政區。加上綠捷總站特區是屬開發成熟、住宅林立的熱區，建案未來可用基地正在倒數之中。

此區共有G0、舊社、松竹、頭家庴四個捷運站，緊鄰松竹商圈、頭家厝商圈具有足夠成熟度外，COSTCO北屯店、總站夜市、全聯、超商、寶雅等零售業陸續進駐，滿足日常的購物機能，該區域已進入「自住剛需撐盤」階段。

同時，因應人口快速移入，以及生活機能持續到位，也帶動商圈迅速發展及人口急劇增加，而有「最速重劃區」之稱。

因此政府對此區的交通建設投入達12項之多，包括已完工通車的敦富路往環中東路拓寬、旱溪西路延伸拓寬、敦富六路延伸大成街、南興北一路打通北屯路，其餘還有敦富八街銜接大成街、敦富九街銜接中興路道路等多項工程也正積極推動中。

「登陽華馥」基地的最大優勢是正臨25米敦富路園道，正居綠捷總站特區的軸心地段。區域內COSTCO商圈已成型，生活機能更是十分便利，上74快速到閘道只要10分鐘車程，可以到潭子、松竹路閘道。

另外，興建中的北屯區漢神洲際百貨，將於今年底開幕，統一集團預計投資逾10億的「太子置地廣場－崇德館」，進一步補足零售與休憩需求，也大幅提升住宅優質的生活環境與消費體驗。

台中市為全台人口第二大直轄市，勢必以大眾運輸為城市發展核心，隨著綠捷總站特區交通建設持續優化，與重大建設陸續到位，預期將持續鞏固北台中黃金生活圈的核心地段。

北屯機捷總站特區緊鄰11期、14期重劃區。本身更具備雙捷運、雙74閘道交通便利性，區域因COSTCO進駐快速發展，短短幾年已趨近成熟，可興建土地越來越稀有，本區更是少數重劃區尚有房價單價5字頭的價格優勢，「登陽華馥」更推出2、3房為主的珍稀性，預期將再次吸引首購族超前佈局。

北屯好市多是建案的生活指標。業者提供
北屯好市多是建案的生活指標。業者提供
全聯旗艦店敦富店採買方便，生活機能便利。業者提供
全聯旗艦店敦富店採買方便，生活機能便利。業者提供

台中市 建案 捷運 重劃區

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