北極星藥業與兩國際公司簽商業化及通路銷售合作合約

北極星藥業-KY（6550）14日晚間宣布，針對該公司的代謝療法抗癌新藥ADI-PEG 20，分別與Tabuk Pharmaceutical Manufacturing Company、及Er-Kim Pharmaceuticals兩家國際公司簽署簽商業化及通路銷售合作合約。

北極星藥業指出， 該集團與Tabuk Pharmaceutical Manufacturing Company的協議自2025年4月14日起生效，合約為期六年，北極星與Tabuk公司主要簽訂ADI-PEG 20產品於沙烏地阿拉伯王國和海灣合作委員會地區七國市場（以下簡稱沙國和GCC地區）之專屬商業授權合約，適應症為惡性肺間皮癌（Malignant Pleural Mesothelioma, MPM），需待北極星協助Tabuk完成授權地區內的政府審核及取得藥證後，始得開始出貨。

北極星藥業表示，Tabuk公司是沙國上市公司Astra Industrial Group的全資子公司，Tabuk公司成立於 1994 年，為一家在沙烏地阿拉伯具有領導地位的醫藥公司，並在中東和北非（MENA）區域設有業務單位。Tabuk公司開發、製造、行銷和分銷各種品牌藥與學名藥，此外還在其位於沙烏地阿拉伯的生產基地為知名國際合作夥伴生產藥物產品。Tabuk公司覆蓋中東和北非17個國家/地區的患者，未來計劃擴大其在該地區的業務。

另外針對與Er-Kim Pharmaceuticals合作，協議自2025年4月14日起生效，合約為期八年，北極星藥業與Er-Kim Pharmaceuticals簽訂ADI-PEG 20產品於EMEA（中歐及東歐、歐亞大陸、北非、及地中海地區）市場用於治療惡性胸膜間皮瘤（Malignant Pleural Mesothelioma, MPM）之獨家經銷協議，將由Er-Kim公司負責此授權地區36個市場的ADI-PEG 20銷售。

成立於 1981年的Er-Kim公司站在生物製藥創新的前沿，與 40 多家全球領導企業合作，為一家可提供全方位服務的問題解決方案公司，並透過全資附屬公司將服務範圍擴大到超過6億患者。 Er-Kim 擁有一支由全球 280 多名專業人士組成的團隊，營收超過2.6億歐元。