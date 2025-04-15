智慧經營／亞東預拌混凝土公司總經理金崇仁 智能管理 催動數位轉型

亞東預拌混凝土公司為遠東集團旗下，由亞洲水泥（1102）組成的專業混凝土團隊，現任總經理金崇仁到任四年多來，用「智能管理」為核心，推動全面品質管理（TQM）、經濟附加價值（EVA）分析，再輔以數據驅動決策與人才優先策略，成功帶領亞東預拌數位轉型。

數據決策 全員參與

金崇仁表示，「智能管理不只是技術的導入，還須包括企業文化與經營思維的革新」，亞東預拌透過TQM全面品質管理、EVA價值分析、採用數據決策、全員參與，讓整個公司持續進化，是真正的智能管理。

針對公司的價值分析，金崇仁指出，早期曾經有位經營者說過，經營公司的每股純益（EPS）這麼高，為什麼股價還是不能上去？為了這句話，他到日本求學時特別觀察到，其實資產負債表及損益表有很大的缺陷，就是沒有把資金成本列入計算，其實經濟附加價值（Economic Value Added，EVA）才是衡量企業表現的重點。

亞東預拌公司目前全台有22座混凝土廠，金崇仁強調，現在管理22個廠，非僅關注個別廠的營收與獲利，需用EVA來衡量投入與產出，假設當中一個廠雖然有盈餘，但是扣除資金成本的EVA為負數時，代表企業的投資與營運未能帶來足夠的回報，導致價值縮減，此時就要考量委外處理（Outsourcing）或縮減投資；若EVA為正數，則要積極提升營運績效，運用精實管理、數位轉型、供應鏈優化來降低營運成本，另透過AI自動化技術，提高員工績效與機器產能效率，增加每單位資本的產出。

金崇仁強調，目前他每天都在檢視全台22座廠的EVA表現，藉以進行優化投資與資本配置策略，EPS對股價的解釋能力不到10%，EVA單迴歸分析接近50%，複迴歸分析則達74%，顯示其與股價具極大的相關性，因而得以透過EVA提升股東附加價值。

績效檢討 鼓勵提案

此外，亞東預拌提倡全員參與的改善文化，每個區處隨時進行TQM績效檢討，且鼓勵提案制度，讓全公司上下參與。「資源有限，智慧無限」，亞東預拌委託台灣人工智慧學校（AIA）培訓50位主管參與AI 經理人專班訓練，並舉辦各種數位訓練及創客競賽，落實數位轉型。

金崇仁說，亞東預拌公司已經建置「智能打造高性能混凝土，與顧客共同組成堅強團隊，成為營建業永續成長的動能」為願景。

他舉例，全球水泥及混凝土協會（Global Cement and Concrete Association ,GCCA）的水泥業會員承諾在2030年達成混凝土減碳25%的目標。亞東預拌則設定2030年達到減碳50%，2040年達到碳中和目標。每一年的營運方針，就是將永續經營、及數位轉型列為營運的重點。

亞東預拌近幾年來的努力，無論在營運面、節能、減碳、降低成本、職安、運輸及循環經濟等各項KPI都要追求逐步進步，全體員工徹底落實領域知識（Domain Knowledge ）的理念，並利用數位工具來協助提升效率，流程改造，改變商業模式，以提高公司整體的價值。