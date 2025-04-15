發現薇趨勢／從自由市場到關稅槓桿

4月初，美國總統川普宣布對多國進口商品加徵新一輪關稅，乍看是選舉年再度上演的經濟民族主義，實則是一次以關稅為槓桿的全球權力重構。這場關稅行動，打著保護本土產業的旗號，卻充滿選擇性與策略性操作，既向選民展示強硬姿態，又保留與盟國談判的籌碼。

表面上看來是保護主義復辟，但細看條件與時程安排；更像是一場以關稅為槓桿的權力遊戲，其精準度與操作性令人玩味。

除了中國遭「即刻生效」處置，其他國家多數獲得10%的基準關稅，而高額的懲罰性關稅則有三個月緩衝期，讓人不得不懷疑，美國是否一開始就設下談判空間，以時間換取條件。川普聲稱關稅是為公平貿易，但從這樣的時間設計來看，它更像是預謀已久的政治槓桿操作，目的不是立刻收稅，而是換得讓步。

這場「談判式關稅」顛覆了自由市場的根本邏輯。長年以來，美國透過自由貿易與全球化分工擴張經濟版圖，建立制度信任與市場支配力。但當關稅變成可議價籌碼，制度變成利益交換工具，曾經倡議的規則與原則也開始變得脆弱。

《華爾街日報》指出，美方已與超過70國展開協商，要求對方減稅、開放市場、增加採購，以換取豁免待遇，幾乎是明碼實價的經濟談判。

以台灣為例，儘管多項產品面臨關稅威脅，但包括晶片與電子零件在內的關鍵項目早前被排除在外，反映出台灣半導體供應鏈的戰略地位。尤其台積電（2330），不僅是本地經濟命脈，更是支撐美國AI、軍工與科技產業的核心。即便川普強調保護本土產業，也不得不考量對台出手的連鎖反應。

然而，最新談話顯示美國對半導體的態度正進入動態調整階段。川普13日表示，將於近期公布針對半導體「特定產業」的關稅措施，並指出部分公司將享有「彈性處理空間」。雖然目前晶片、電腦與手機仍列於豁免名單，但這項聲明顯示政策可能進一步細分與精準介入，也讓「全面豁免」的假設出現鬆動。

這樣的策略性出手，更進一步說明美國經濟政策背後的現實主義：強硬是為談判，豁免是為自身利益，政策彈性則是為日後留手。即便推動本土晶片產業，短期內美國仍難擺脫對台依賴。

川普「階段式課稅」與「差異化處理」，反映的不只是保護主義升級，更是供應鏈現實下的平衡動作。

這種以政治為導向的經濟操作，已開始動搖全球對美國制度穩定性的信任。德國宣布將自美聯儲取回1,200噸黃金，中國更大規模將黃金與外匯儲備內部化，並拋售逾500億美元美債。這些並非單純金融調整，而是對美國制度信任的重新計算——當制度不再中立，金流也會重新尋找避險方向。

對出口導向的國家而言，這是一場制度性壓力測試。台灣大型企業尚可轉單、設廠因應，但中小企業無法吸收成本、快速應變，首當其衝。全球企業也已開始思考「供應鏈去美化」的必要性，以避開制度風險。

自由市場之所以運作，是因為企業相信制度中立、規則可預期。當這些原則被關稅工具一一打破，影響的不只是貿易流向，更是對美國全球經濟核心地位的長期信任。

川普此舉究竟是為造勢、為圍堵中國，還是為美企開出談判籌碼？至今仍未明朗。但可以確定的是，若美國持續以壓力取代規則、以利益替代原則，世界將開始尋找新的制度中心與市場夥伴。

自由市場與全球化曾是美國崛起的故事，但若它選擇背離這套敘事，未來的世界經濟，將不再由美國主導。