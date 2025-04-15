商業興觀點／提升教師科技能力

α世代，又稱阿法世代（2013年後出生的一代），即是在Z世代之後更適應數位環境的一代。α世代包括目前國小至國中階段的學生，他們從小生活在充斥著社群媒體和短影音的數位世界裡，比起Z世代更高度依賴科技。

Z世代經歷過科技變革，從傳統書本學習逐步轉向數位學習，α世代則是從小就接觸高科技產品、遊戲化學習或沉浸式科技（VR、AR），對於數位學習的接受度遠超過以往任何一代。

而當今的國中、小教師，大多數屬於X世代和Y世代，Z世代的老師則是剛開始進入教育現場，比例相對較少。X世代的老師教學經驗豐富，注重傳統教學方式；Y世代老師則對科技接受度高，習慣使用數位學習平台輔助教學，擅長融入互動科技與創新教學法。

拜疫情所賜，教師的科技能力近年來已經有所進步，許多教師在疫情期間學會使用線上會議軟體，搭配數位教學平台進行遠距教學。教育部為加速教育環境數位轉型，辦理「教師數位增能工作坊」，協助教師提升科技應用能力，促進科技融入課堂教學，特別是在疫情後，這類工作坊成為教師專業發展的重點。

課程內容包含各類數位工具的應用，除了遠距教學軟體、線上教學平台，更包含線上協作工具、AI工具應用，並融入資訊素養與資安概念，強調素養導向的教學設計。

儘管如此，部分資深教師仍難以將科技融入既有的教學模式；年輕教師則是容易適應數位工具，教學經驗卻相對不足，因此除了增加對教師科技能力的培訓力度，也應該鼓勵教師建立教師間社群，定期讓教師之間進行教學經驗分享，共同規劃教學內容、設計課程活動、分享教學資源，並相互提供回饋，以提升教學品質。

在學校行政方面，應該提供更多的資源協助教師，如推動教學創新試驗課程，透過獎勵機制鼓勵創新，或辦理科技教育相關教案競賽，或推動師生共學，讓α世代學生分享他們的數位技能，協助教師學習新科技，促進雙向學習與交流。

隨著AI世代來臨，各式AI工具正在改變我們的生活，也正在改變α世代的學習方式，面對這股快速發展的科技浪潮，該如何因應這波AI浪潮，將AI化為教學的助力是教學者必須思考的重要課題。

教師不僅需要熟悉科技，還需重新設計課程內容，讓科技成為學習的橋樑，才能打造出更符合未來需求的教育環境，為α世代提供一個更能展現數位技能與激發學習潛能的學習空間，讓學生在數位時代中保持競爭力與創新思維。