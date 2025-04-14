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年租金約451.8萬元 信義房屋旗下北觀休閒農場租下宜蘭頭城3.84萬坪地

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

信義房屋（9940）14日公告旗下子公司承景企業所有的宜蘭縣頭城鎮北關段土地約127,066.04平方公尺、約折合38,437.48坪，租給孫公司北觀休閒農場，年租金約近451.8萬元，相當於每月租金約40萬元，租期為2025年4月15日起至2026年4月30日止。

信義房屋表示，公司在去年7月中以子公司承景企業取得宜蘭縣頭城鎮北關段土地約132,101平方公尺、約39,961坪，每平方公尺取得價格約3,482元，交易總金額約4,248.9萬元，將用做集團教育訓練場地，以及國內觀光旅遊事業營運發展，具有雙重功能。

信義房屋強調，購買農場是為了做為員工教育訓練中心及發展觀光旅遊事業之用，目前經營模式與產品定位尚未確定。

信義房屋

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