從寓言學管理／企業財務健檢 善用平衡計分卡

農家姑娘頂著牛奶，走回農莊。她邊走邊想：「這桶牛奶賣的錢，可買300枚雞蛋。蛋孵出雞並養大後的獲利，可買條漂亮裙子。晚宴上，我穿上迷人新裙，年青小伙都會向我求婚，而我卻要搖頭拒絕。」想到這裡，她真的搖起頭來，頭頂的牛奶倒在地上，美妙幻想也隨之消失。

此故事談論的是，過度幻想不切實際，但對於「錢」的設想，卻是績效管理的重要一環。

談錢，雖覺得俗氣、現實，但所謂：「金錢雖非萬能，沒有錢卻萬萬不能。」錢，對組織營運而言，如同人體中的血液，扮演著支撐全身器官動能的角色。人缺少血液，難以活命；組織現金流不足，也難以運作。

所以，財務報表，又稱為組織的體檢表。藉直覺且有感的財務指標數據，可評量組織機制是否健全、營運成效優劣，並在病入膏肓前，及早應對。

著名的平衡計分卡（BSC, Balanced Scorecard）理論，提示組織可由財務、顧客、流程、人才發展四大構面，制定策略落地的目標與行動方案。財務構面，即是其中之一。

組織資源有限，特別是金流，因此，不管是基層、中階或高階主管，在績效管理時，都須秉持財務思維，思考資源運用的效益，設法將錢用在刀口上。

財務構面的關鍵提問是：「如何呈現財務成績？」，常見的思考角度如下：

一、財務效益管理：透過財務決策方法，將短期或長期之利潤或獲益極大化，以取得最佳的財務運用成果。

二、財務風險管控：適度舉債有助於提高報酬，但若財務槓桿運用不當，易遭反噬而產生虧損，故須做好對應風險控管。

三、財務彈性管制：須因應長短期現金需求，保持資金彈性，維持企業的流動性與償債能力。

在績效目標設定時，常見各單位為追求單位利益最大化，做出有損整體的決策，或抗拒跨單位協作。

若能建立財務思維，引導前線的行銷、業務，流程中後段的研發、製造，或是資訊、人資、財會等後勤單位，都拉升至整體財務視角，以組織利益最大化為決策依據，是一種建立全局觀、降低本位主義的方式。

特別是，財務數據有具體、可衡量、易理解的特性，有助於凝聚各單位的注意力。且當各單位為組織創造財務成果後，再透過績效考核與獎酬共享成果，將使得以財務構面為號召，更具吸引力。

當然，只看財務數據，也可能出現只為滿足短期帳面數據，忽略了中長期發展，以致阻礙或扼殺未來發展機會等缺失。因此，制定目標時，除了財務角度外，也須涵蓋平衡計分卡的顧客、流程、人才發展等中長期構面，達到相輔相成的效果。

回到「擠牛奶姑娘」的故事，在目標設定時，設想著「財務構面」，思考著由牛奶轉換至雞蛋、小雞、裙子，最後成為眾人迷。亦即，以財務循環為基礎，考量營運周轉的經濟效益，最終實現組織願景，是個必要的舉措。然而，亦須留意未來之路上，可能會出現的「絆腳石」。

切勿過度樂觀，低估了風險；或過於理想化，財務槓桿運用過度，導致資金斷鏈；同時，也須兼顧影響未來現金流的顧客、流程、人才發展等構面。否則，不管短期、中期或長期，當現金流無以為繼，再多理想與抱負，都將如同潑灑在地上的牛奶，淪為虛幻泡影。