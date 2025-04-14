黑松迎百年慶 董事長張斌堂：川普關稅動搖消費信心

食品大廠黑松（1234）以「黑松100轉動．感動」作為100周年主題，董事長張斌堂14日表示，面對美國對等關稅問題，現在市場充滿不確定性，不論是美國或國內內需市場，現階段仍在觀察市場動態，不會有即刻性的反應。

張斌堂於百年慶感恩會上表示，目前來看，鋁錠等原物料會持續上漲，但現在產品的成本不是重點，因為消費者將會受到經濟環境、社會氛圍影響，尤其現在股市波動大，會衝擊消費信心。張斌堂表示，購買快速消費品需要衝動，現在所有的公司都面臨一樣的問題。

黑松第1季營收22.29億元，年減15%，營收呈現雙位數衰退。張斌堂指出，現在購物衝動會受到影響，跟過去情況完全不同，而成本一定需要時間吸收後再反應，獲利衰退可能會更大。

黑松2024年營收為102.5億元，約與去年持平，稅後純益9.4億元，每股純益2.36元。張斌堂說，黑松從核心本業出發，壯大酒類代理版圖並發展保健事業，為企業營收挹注強大動能，合併營收從十年前的64億元，至今已突破百億。

張斌堂表示，今年黑松邁入第100年，集團為了持續穩健成長，打破原有框架。近15年來，黑松逐步拓展酒類品牌代理領域，建立營運的第二成長曲線，積極落實「生活品牌」、「超越代理」、「進化銷售」三大企業營運方針。

至於飲料市場挑戰，黑松飲料主要成長動能來自黑松FIN系列，其中以「FIN好菌補給飲」成長43%表現最佳；酒水事業占黑松營收比重約45-47%，其中，金門高粱酒代理銷售量又占全部酒品約85%；去年底再取得50度以上金門高粱總經銷，持續壯大酒水事業，面對市場挑戰，黑松的競爭不只來自包裝飲料，在成本壓力下，必須跳脫傳統包裝飲料事業去創新再造，運用本業核心專業能力，朝多角化發展，今年也將重新規劃新的酒類事業服務。